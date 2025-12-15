Los avances de Chile en alfabetización financiera que ya han impactado a 500 mil personas

A pesar del crecimiento en la inclusión financiera en Chile, dónde más y más chilenos tienen acceso a una cuenta vista o líneas de crédito, los niveles de conocimiento sobre conceptos básicos se han mantenido estancados. Según datos del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de agosto de este año, los adultos mayores de 55 años y los grupos de menores ingresos presentan los peores indicadores de alfabetización financiera, revelando una preocupante brecha educacional.

Frente a este diagnóstico, la industria bancaria ha intensificado su compromiso con la educación financiera a través de iniciativas gratuitas con distintos programas e iniciativas. Uno de esos programas es “Mi Barrio Financiero”, desarrollado por la Asociación de Bancos (ABIF) en conjunto con la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, que busca formar a docentes en contenidos clave como presupuesto, ahorro, endeudamiento responsable y derechos de los consumidores.

Hasta la fecha, el programa, a través de múltiples cursos, ha capacitado a más de 45.000 emprendedores, más de 1.500 personas mayores y sobre 1.200 docentes quiénes han logrado impactar positivamente a cerca de 350.000 estudiantes a lo largo de todo el país.

“La educación financiera desempeña un papel crucial en estos tiempos, sirviendo como la brújula que guía el manejo de nuestro presupuesto, es decir, cómo administrar y priorizar nuestros recursos eficientemente. En un contexto de menor dinamismo del crédito, nos permite entender, por ejemplo, qué gastos deben ser inmediatos y cuáles pueden postergarse, y también nos orienta sobre las mejores estrategias para ahorrar”, señala Matías Bernier, gerente de Estudios de ABIF.

Además de reforzar contenidos básicos, el programa ha hecho énfasis en adaptarse a públicos diversos, incorporando metodologías pensadas para adultos mayores, microemprendedores y comunidades escolares, tanto en contextos urbanos como rurales. Solo en 2025, las inscripciones acumuladas superan las 140.000 personas, reflejando el interés creciente por adquirir competencias financieras en un entorno cada vez más digitalizado.

A futuro, desde la Asociación de Bancos destacan que enfrentar las brechas actuales requerirá una estrategia sostenida de largo plazo y colaboración público-privada. El desafío ya no es solo ofrecer acceso, sino asegurar que las personas comprendan plenamente las implicancias de sus decisiones financieras y puedan así mejorar su bienestar económico.