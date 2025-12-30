Desempleo en Chile no se mueve del 8,4%: en la región Metropolitana escaló al 8,9%

La tasa de desocupación en Chile se mantuvo en 8,4% durante el trimestre septiembre-noviembre de 2025, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Es el segundo trimestre móvil consecutivo en que el indicador se ubica en ese nivel.

En comparación anual, el desempleo registró un incremento de 0,2 puntos porcentuales. De acuerdo al organismo, esto se explica porque la fuerza de trabajo aumentó 1,5%, cifra superior a la expansión de 1,2% que mostraron las personas ocupadas.

“Las personas desocupadas aumentaron 4,0%, incididas por quienes se encontraban cesantes (2,8%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (16,2%)”, señaló el INE en su reporte.

Crecen las personas ocupadas, pero con mayor presencia informal

El INE detalló que el total de ocupados aumentó 1,2% en doce meses, con mayor incidencia en mujeres (2,3%) que en hombres (0,4%).

Por sectores económicos, el alza estuvo influida principalmente por servicios administrativos y de apoyo (31,0%), transporte (5,5%) e información y comunicaciones (13,6%).

Por categoría ocupacional, destacaron las personas asalariadas informales (6,2%) y trabajadoras por cuenta propia (1,1%).

La tasa de ocupación informal alcanzó 26,6%, registrando una disminución de 0,3 puntos porcentuales en un año. La informalidad fue de 28,4% en mujeres y 25,2% en hombres.

Según sector económico, la mayor incidencia de informalidad se observó en servicios administrativos y de apoyo (27,6%) y la menor en industria manufacturera (-6,6%). Por categoría ocupacional, el principal impacto estuvo en asalariados privados (8,4%) y el menor en trabajadores por cuenta propia (-4,5%).

Región Metropolitana: desempleo roza el 9%

En la región Metropolitana la tasa de desocupación llegó a 8,9% en el mismo período, lo que implica un aumento de 0,3 puntos porcentuales en doce meses.

La población ocupada en la capital creció 1,2%, impulsada principalmente por los sectores de servicios administrativos y de apoyo (50,7%) e información y comunicaciones (13,5%).

Con estas cifras, el mercado laboral se mantiene presionado, con estabilidad en el indicador nacional, pero con señales de desaceleración en la creación de empleo y persistencia de altos niveles de informalidad.

Emanoelle Santos, analista de mercados de la plataforma XTB Latam, señaló: “La tasa de desempleo de noviembre se ubicó en 8,4%, sin cambios respecto del mes previo, pero por encima de lo que anticipaba el mercado, con un consenso en 8,2% y proyección en 8,3%. En términos económicos, la sorpresa no es el nivel en sí, sino la persistencia, porque sugiere que el mercado laboral sigue absorbiendo con dificultad el aumento de la oferta de trabajo. Que el registro no ceda pese a un escenario de actividad que ha mostrado estabilización apunta a que la creación de empleo todavía no alcanza para reducir de manera sostenida la holgura, lo que suele traducirse en menor poder de negociación salarial y una recuperación del consumo más gradual”.