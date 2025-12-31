Economía cierra 2025 en dos velocidades: mercados y cobre en alza histórica pero empleo rezagado

Chile se despide de 2025 con cifras que mezclan celebración y cautela. Por un lado, los mercados financieros y el precio del cobre alcanzaron máximos históricos; por otro, la desocupación subió y la economía mostró un desempeño heterogéneo durante noviembre, dejando señales encontradas de cara a 2026.

La Bolsa de Comercio de Santiago vivió un año de euforia. El IPSA, su principal índice bursátil, cerró en 10.481,47 puntos, con un salto del 56,81% respecto a 2024, su mejor desempeño anual desde 1993. En los últimos cinco años, el indicador acumula una subida de 107,57%, consolidando un lustro alcista que coronó un 2025 con 72 máximos históricos durante el ciclo.

Los volúmenes transados también acompañaron: los montos en acciones sumaron US$50.870 millones, un aumento de 67,9% en comparación al año anterior.

SQM pasó de pérdidas a ganancias

El rally bursátil se vio impulsado por resultados sólidos de las empresas del selectivo. En los primeros nueve meses de 2025, los ingresos de las compañías IPSA crecieron 2,79% interanual, alcanzando US$107.138 millones, mientras que la ganancia total subió 6,07% hasta US$9.816 millones.

De las 30 empresas que componen el índice, 23 aumentaron sus ganancias: SQM pasó de pérdidas a ganancias, CAP redujo sus pérdidas y otras 21 compañías ampliaron su última línea.

Según consigna La Tercera, la acción más rentable del año fue Inversiones La Construcción (ILC), con un alza de 151,06%, seguida de Salfacorp y Banco de Chile, con subidas de 122,03% y 118,66%, respectivamente.

SQM, por su parte, cerró con un retorno de 74,32%, convirtiéndose en la compañía más valiosa del selectivo.

El buen ánimo bursátil chileno reflejó la tendencia global. Wall Street registró alzas significativas en 2025: S&P 500 subió 17,3%, el Dow Jones 13,7% y el Nasdaq 21,3%. En Europa, el FTSE 100 de Londres creció 21,06%, el Dax alemán 21,85% y el Ibex español 49,12%.

Rally del cobre

En paralelo, el cobre, principal producto de exportación, cerró en 5,67 dólares la libra, consolidando un aumento anual de 43% y un diciembre que acumuló un alza de 13,7%.

Según Cochilco, las interrupciones operacionales en faenas relevantes redujeron la oferta global, impulsando los precios: “El principal soporte provino del lado de la oferta: disrupciones operacionales en faenas relevantes redujeron las holguras del mercado y reforzaron la expectativa de escasez de metal”, explicó Víctor Garay, coordinador de mercado minero, según consigna Cooperativa.

La proyección del Ministerio de Minería para 2026 sitúa el precio promedio en 4,55 dólares la libra, asegurando recursos clave para el Estado y un horizonte de inversión minera récord: US$104.500 millones en proyectos entre 2025 y 2034.

Dólar llegó a los $899,15 este miércoles

El dólar, sin embargo, no capitalizó plenamente el rally del metal rojo, pero cerró el año en $899,15, su menor valor desde mayo de 2024, acumulando una caída anual de $93,35. Analistas atribuyen este comportamiento al diferencial de tasas con EEUU y un premio por riesgo que permanece elevado tras el estallido social y los intentos de reformas constitucionales.

A pesar de la fiesta bursátil y minera, la vida laboral de los chilenos mostró luces y sombras. La tasa de desocupación alcanzó 8,4% entre septiembre y noviembre, un alza de 0,2 puntos respecto a 2024, debido a un aumento de la fuerza laboral mayor que el de las personas ocupadas. El desempleo femenino llegó a 8,8% y el masculino a 8,1%. La ocupación informal, en tanto, se redujo ligeramente hasta 26,6%.

La actividad económica en noviembre reflejó esta disparidad: el comercio creció 6% interanual y el Índice del Comercio Electrónico Minorista (ICEM) subió 22,9%, mientras que la manufactura y la minería presentaron caídas de 1,3%. Según analistas, se trata de un fenómeno puntual, donde el consumo y los servicios muestran resiliencia frente a sectores productivos que aún enfrentan desafíos estructurales.

Según publica Diario Financiero, el mercado proyecta un Imacec cercano a 2% para noviembre, con aportes destacados de los servicios. Así, la economía chilena cerraría 2025 con un crecimiento aproximado del 2,4% anual. Como medida paliativa, el salario mínimo subirá desde el 1 de enero de 2026 a 539.000 pesos, beneficiando a cerca de 900.000 trabajadores y marcando un hito respecto a los 350.000 pesos al inicio de la administración actual.

En síntesis, Chile culmina 2025 con un rostro financiero brillante y optimismo en mercados y minería, pero con desafíos sociales y laborales que recuerdan que el éxito bursátil no siempre se traduce en bienestar inmediato para todos los ciudadanos.