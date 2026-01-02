Imacec: actividad económica crece bajo lo esperado y anota un 1,2% en noviembre

El Índice de Mensual de Actividad Económica (Imacec) de noviembre de 2025 creció un 1,2% en comparación con igual mes del año anterior, y se instaló por debajo de las expectativas. La serie desestacionalizada disminuyó 0,6% respecto del mes precedente y aumentó 1,2% en doce meses.

En detalle, la producción de bienes cayó 1,3% en términos anuales, resultado que fue incidido por la menor producción de la minería y del resto de bienes. La caída de la minería fue determinada por una menor extracción de cobre, mientras que en el resto de bienes se registró una disminución en el valor agregado de la generación eléctrica. En tanto, la industria presentó una variación de 0,3%, resultado explicado por la compensación de una mayor refinación de combustible y una caída en la elaboración de bebidas.

En términos desestacionalizados, la producción de bienes presentó una disminución de 0,7% respecto del mes precedente, explicada principalmente por la minería.

Por su parte, la actividad comercial presentó un aumento de 5,5% en términos anuales. Todos sus componentes presentaron resultados positivos, destacando el crecimiento del comercio automotor, que fue impulsado por las ventas de vehículos. En el comercio minorista, en tanto, destacaron las ventas en grandes tiendas, establecimientos especializados de vestuario y a través de plataformas de venta online, mientras que en el mayorista crecieron las ventas de maquinaria y equipos, y alimentos.

Las cifras desestacionalizadas mostraron un crecimiento de 0,3% respecto del mes anterior, incidido por el comercio automotor y compensado en parte por la contracción del comercio mayorista.

Finalmente, los servicios aumentaron 1,9% en términos anuales, resultado que se explicó principalmente por el desempeño de los servicios personales, en particular de salud. En tanto, los servicios de transporte registraron una caída.