Informe Coopeuch: Inflación contenida y menor dinamismo económico marcan el cierre de 2025

El Informe Económico Mensual (IEM) de diciembre de Coopeuch confirma que la economía chilena cerró 2025 en un escenario de mayor estabilidad macroeconómica, aunque sin un impulso significativo desde la actividad ni desde el empleo. El proceso desinflacionario aparece como el principal logro del año, permitiendo reducir presiones sobre la política monetaria y mejorar gradualmente las condiciones financieras.

Inflación: convergencia hacia la meta

En materia de precios, el informe señala que el IPC del último mes del año mostró una variación acotada, permitiendo que la inflación anual termine claramente por debajo de los niveles observados a comienzos de 2025. La inflación subyacente continuó moderándose, reflejando una menor propagación de alzas de precios y una demanda interna contenida. De acuerdo con el escenario base del informe, la inflación inicia 2026 en una posición más alineada con la meta del Banco Central, aunque aún expuesta a episodios puntuales de volatilidad.

Actividad económica: crecimiento moderado

La actividad económica cerró el año con un crecimiento cercano a su potencial. El reporte indica que el PIB de 2025 se ubicaría en torno al 2,3%, con un aporte relevante de los servicios y una recuperación de la inversión, especialmente en maquinaria y equipos. El consumo privado, en tanto, mostró un desempeño más acotado, condicionado por un mercado laboral que no logró consolidar una recuperación sostenida durante el año.

Mercado laboral: el principal punto débil

El empleo continúa siendo el principal desafío del escenario macroeconómico. El informe da cuenta de una tasa de desempleo que se mantuvo elevada durante el cierre de 2025, con una creación de empleo concentrada en el trabajo por cuenta propia y una persistente debilidad del empleo asalariado privado. Esta dinámica ha limitado la recuperación de los ingresos laborales y sigue afectando las perspectivas de consumo de los hogares.

Política monetaria: espacio para mayor flexibilidad

En este contexto, la política monetaria comenzó a mostrar señales de mayor flexibilidad. El Banco Central cerró el año con una Tasa de Política Monetaria en niveles cercanos a la neutralidad, acorde a una economía en equilibrio. Sin embargo, el escenario inflacionario más favorable abre espacio para potenciales nuevos recortes durante 2026. El informe enfatiza que dicho proceso será prudente y dependerá de la evolución de la inflación subyacente, el mercado laboral y las condiciones financieras externas.

Escenario internacional: menor presión, pero alta incertidumbre

En el plano internacional, el documento describe un entorno algo más benigno que en meses previos. Estados Unidos muestra una desaceleración ordenada, con un mercado laboral perdiendo dinamismo y una Reserva Federal que ha iniciado un ciclo gradual de bajas de tasas. Europa continúa con un crecimiento débil, afectado por la lenta recuperación industrial, mientras que China enfrenta desafíos estructurales persistentes que siguen limitando su capacidad de impulsar la demanda global. Este contexto entrega mayor impulso externo a nuestra economía, aunque con grandes riesgos que aún no se disipan.

Conclusión

El cierre de 2025 encuentra a la economía chilena en una situación de mayor equilibrio macroeconómico, con una inflación que ha dejado de ser la principal amenaza y una política monetaria con espacio para ajustarse gradualmente. Sin embargo, la debilidad del mercado laboral y el bajo dinamismo de la actividad siguen siendo los principales desafíos de cara a 2026. El escenario base apunta a una recuperación lenta y ordenada, más dependiente de mejoras internas que de un impulso externo significativo.