Ruido en antesala del gabinete de J.A. Kast: diputado UDI fustiga posible llegada de Jorge Quiroz

Con tono directo y sin rodeos, el diputado electo por La Araucanía y vicepresidente de la UDI, Eduardo Cretton, se metió de lleno en el debate por los nombres que suenan para el próximo gabinete y lanzó una advertencia clara sobre uno de los favoritos para Hacienda: Jorge Quiroz.

“Sería un disparo en los pies tener a Jorge Quiroz de ministro”, dijo en entrevista con el streaming Turno, al ser consultado por el eventual arribo del economista —cuestionado por su historial ético y profesional durante la campaña— al equipo del Presidente electo, José Antonio Kast.

El comentario no pasó inadvertido, sobre todo porque Cretton matizó de inmediato: recordó que, tanto en el caso de Quiroz como en el del arquitecto Iván Poduje —otro nombre cuestionado en Chile Vamos—, la decisión final es exclusiva del Mandatario. “Es el Presidente quien nombra”, subrayó, marcando un límite claro entre las opiniones personales y las atribuciones del Ejecutivo.

Sobre Poduje, Cretton aseguró tener una visión formada porque lo conoce. Distinto es su vínculo con Quiroz. “Nunca he trabajado con él, no te podría decir si es bueno técnicamente”, explicó. Pero cuando la conversación se desplazó al plano ético, el tono cambió y volvió la frase que encendió el debate.

Y es que el nombre de Quiroz arrastra polémicas previas. Durante la campaña presidencial, la entonces candidata Jeannette Jara le recordó su vínculo con casos de colusión, mientras que el propio economista reconoció una condena por manejo en estado de ebriedad en 2014. Aun así, en los últimos días su cercanía con Kast ha sido visible: lo acompañó tanto a La Moneda como en su reciente viaje a Argentina, alimentando las versiones sobre su eventual desembarco en Hacienda.

Cabe mencionar que, durante el debate de la Archi, la periodista Octavia Rivas interpeló de forma directa al entonces candidato por los antecedentes que rodean a Quiroz, incluyendo su procesamiento —del que luego fue absuelto— en el caso MOP-Gate. Frente a la pregunta sobre si esos episodios ameritaban un cuestionamiento ético, José Antonio Kast fue tajante en su respuesta: “Usted lo ve ahí, tiene todo mi respaldo”.

Pese a sus declaraciones iniciales, Cretton bajó el tono horas después. A través de redes sociales, aseguró que no tiene dudas de que los ministros que designe Kast “van a servir a Chile y contarán con nuestro total respaldo”. Y cerró con una señal de disciplina interna: “No hay espacio para apreciaciones personales, porque la meta compartida es que a Chile le vaya bien”.

Así, mientras los nombres siguen circulando y las definiciones se acercan, en la UDI dejan claro que puede haber opiniones, pero la última palabra —y el costo político— recaerán directamente en el Presidente electo.