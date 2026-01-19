Tenpo se convierte en el primer neobanco de Chile tras obtener la licencia bancaria

Chile da un gran paso hacia un sistema financiero más digital e inclusivo, luego de que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) aprobara la licencia bancaria a Tenpo Bank. De esta forma, la empresa —que cuenta con el respaldo del grupo Credicorp— se convierte en el primer neobanco de Chile.

Como banco la propuesta de Tenpo sumará innovación y nuevos productos financieros adicionales a los que ya se ofrecen. Algunos de ellos serían cuentas corrientes, créditos de consumo y depósitos a plazo. Para los más de 2,5 millones de clientes actuales se les ofrecerá evolucionar al neobanco sin costo alguno y de forma muy simple desde la app.

“Hoy es un día histórico para Tenpo y para el sistema financiero de Chile. Hace aproximadamente 20 años que nuestro país no vivía la creación de un nuevo banco enfocado en personas. Nos llena de orgullo ser el primer neobanco de Chile, los que nos permitirá construir una oferta financiera más amplia que la que tenemos actualmente. Nuestros nuevos productos tendrán como eje ser simples, seguros, transparentes y accesibles. Aspiramos a ser un referente en innovación financiera, acompañando a las personas en cada etapa de su vida y construyendo confianza a largo plazo”, explica Fernando Araya, CEO y Co-Founder de Tenpo.

El proceso se inició en enero de 2024, cuando Tenpo presentó ante el regulador su solicitud de licencia bancaria. En octubre de ese año obtuvo la autorización provisional, y en febrero de 2025 se le otorgó la autorización de existencia. Ahora, con la autorización de funcionamiento por parte de la CMF, se abre una nueva etapa en el sistema financiero chileno.

¿Qué es un neobanco?

Los neobancos son una solución 100% digital de punta a punta, sin presencia física (sucursales). El nacer con tecnología de vanguardia les otorga grandes ventajas en innovación, ciberseguridad y atención al cliente. A nivel internacional, los neobancos partieron alrededor de 2010, iniciándose así un nuevo capítulo en la industria.

En Chile solo existe un tipo de licencia bancaria, por lo que Tenpo se regirá bajo las mismas condiciones regulatorias que cualquier otro banco del país. Con la obtención de esta licencia el neobanco se prepara para entrar en operación, lo que se espera que ocurra durante este año. De acuerdo con la Ley General de Bancos, la nueva institución financiera tiene un plazo máximo de un año para iniciar las actividades.

En solo cinco años, Tenpo se ha consolidado como un actor relevante en el sistema financiero nacional. Con el propósito de acelerar la inclusión digital y financiera del país, bajo su concepto de “Financracia”, la Fintech ha generado una disrupción en el mercado a través de un importante y sostenido crecimiento. Fundada en 2020, es parte del grupo financiero multinacional Credicorp (a través de su Corporate Venture Capital, Krealo).