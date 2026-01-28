Enap anota ganancias récord de US$848 millones en 2025 y completa cinco años al alza

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) reportó utilidades por US$ 847,8 millones al cierre de 2025, lo que representa un aumento del 108 % respecto a los US$ 408 millones de 2024 y la cifra más alta en cinco años consecutivos de ganancias. Con este resultado, el acumulado de utilidades en el quinquenio 2021-2025 alcanza los US$ 2.537 millones. La empresa destacó que una racha similar de cinco años con ganancias se dio entre 2013 y 2017, pero con un monto acumulado menor (US$668 millones).

El gerente general de Enap, Julio Friedmann, calificó los resultados como “históricos” y afirmó que “Enap ha demostrado en los últimos años que, con planificación y anticipación, es capaz de alcanzar resultados históricos. Nada de esto es fruto del azar”. “Hoy, Enap es un ejemplo de cómo las empresas del Estado sí pueden tener utilidades y una administración eficiente y competitiva”.

Entre las razones del desempeño, la estatal apuntó a “una mayor venta de producción propia valiosa, impulsada por un cambio de mix de ventas y una optimización de costos logísticos y financieros, como parte del proceso de reducción de deuda que ha ejecutado la estatal en los últimos años; y mejores márgenes internacionales de refinación promedio”.

Este crecimiento en las ganancias se produjo a pesar de una baja del 6,3 % en los ingresos por actividades ordinarias, que totalizaron US$ 8.761 millones. Según el detalle, cayeron los ingresos por productos importados (-56,5%, a US$ 471,8 millones), por ventas de gas natural importado (-14,5%, a US$345,5 millones) y por la actividad de exploración y producción (-0,3%, a US$679,5 millones).

Por el contrario, subieron los ingresos por refinación y comercialización de productos propios (0,8%, a US$7.221 millones) y los ingresos categorizados como “otros” (102,4%, a US$42,9 millones). Los ingresos por compensación del Estado para el gas en Magallanes fueron de US$64,6 millones.

Por otro lado, los costos de ventas cayeron un 11,8%, a US$7.336 millones. El EBITDA consolidado alcanzó un récord de US$1.465 millones, un 37% más que en 2024, superando el anterior máximo histórico de 2023. La empresa también destacó una reducción de la deuda en US$450 millones, según explicó Friedmann: “En 2025 finalizamos con una deuda financiera total de US$3.103 millones en términos brutos y una relación de deuda financiera neta a EBITDA de 1,8 veces”.