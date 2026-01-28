IVA a compras extranjeras sobre 500 dólares recauda más de US$ 41 millones en su primer trimestre

El Servicio de Impuestos Internos (SII) informó que la aplicación del IVA a la compra remota de bienes por hasta 500 dólares desde el extranjero recaudó más de 41 millones de dólares (más de 37.110 millones de pesos) en su primer período de declaración y pago trimestral. La medida entró en vigencia el 25 de octubre de 2025, por lo que este primer proceso incluyó lo recaudado entre finales de octubre, noviembre y diciembre, con un plazo de declaración que venció el martes 20 de enero.

En esta ocasión, el SII recibió 23 declaraciones del denominado “IVA a bienes”. Las cinco plataformas que más aportaron a la recaudación fueron Shein, Aliexpress, Temu, Ebay y Amazon. Estos resultados son concordantes con las estimaciones iniciales del Servicio, que ya había identificado a parte de estas plataformas como las responsables de las principales transacciones de este tipo.

La aplicación de este impuesto, establecida en la Ley N°21.713, modificó la normativa anterior que eximía de IVA y aranceles a los bienes de hasta 41 dólares. El SII señaló que esto había facilitado el ingreso de millones de pequeños paquetes, “pudiendo incentivar el comercio informal y la evasión de IVA y de Renta”.

Para la directora (S) del SII, Carolina Saravia, “estos resultados son fruto del trabajo desarrollado en conjunto con las distintas plataformas internacionales que representan la mayor cantidad de transacciones de bienes por hasta 500 dólares, las que están cumpliendo voluntaria y responsablemente con esta medida”.

“Esto es especialmente relevante si consideramos que la promoción del cumplimiento tributario voluntario es fundamental para que, como Servicio, podamos enfocar nuestros esfuerzos de fiscalización en quienes deliberadamente buscan no cumplir sus obligaciones tributarias”, aseguró la autoridad.

Saravia también reiteró el llamado a los consumidores “a preferir las plataformas inscritas ante el Servicio para realizar sus compras internacionales de bienes por hasta 500 dólares, ya que eso les permitirá contar con una mayor garantía de que recibirán su compra de manera más expedita y, con ello, están aportando también a una correcta declaración y pago del IVA”.

El SII anunció que procederá a revisar que las declaraciones y pagos sean consistentes con la información de ventas y envíos. Para ello, utilizará datos que recibe “de los bancos, sobre las transacciones de bienes realizadas a través de tarjetas de crédito, débito, u otros sistemas de pago similares”, así como la información de Aduana respecto a los envíos que declaren venir con el IVA cobrado desde el origen.