AquaChile consolida utilidades en base a innovación y foco en las personas MERCADOS @paolophotojournalist

AquaChile consolida utilidades en base a innovación y foco en las personas

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Con la presentación de sus resultados al cierre del cuarto trimestre 2025, AquaChile consolida utilidades, crece en ventas, y destaca un buen desempeño operacional en todas sus áreas.

La firma acuícola informó al regulador financiero que finalizó el ejercicio con sólidos indicadores productivos y una expansión relevante de ingresos, en un escenario internacional marcado por mayor disponibilidad del recurso y valores a la baja en plazas clave. Durante el último tramo del calendario logró facturación por US$ 481 millones, superior al mismo lapso previo, junto con una rentabilidad operativa que mejoró levemente. En ese periodo anotó utilidades operativas por US$ 58,4 millones y ganancias finales por US$ 40,6 millones.
La presentación de resultados que hizo hoy AquaChile a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) indica que la mayor productora de salmón del país cerró el año 2025 con un buen desempeño operacional y un crecimiento importante en ventas, pese al crecimiento de la oferta mundial de salmón que ha desafiado los precios en los principales mercados.

Según explica la compañía en su análisis razonado, en un contexto donde destaca un aumento de las cosechas de salmón atlántico a nivel mundial, y a un deterioro en los precios de mercado en sus principales destinos como Estados Unidos y Brasil, logra consolidar ventas en el cuarto trimestre por US$ 481 millones, un 10% por sobre los US$ 437 millones del cuarto trimestre del año 2024.

El margen EBITDA, antes de fair value, para el cuarto trimestre 2025 alcanzó un 14,9%, lo que está por sobre el 14,0% del mismo periodo del año anterior. Con esto, el resultado operacional en el cuarto trimestre 2025, antes de fair value, llego a los US$ 58,4 millones y el resultado neto a los US$ 40,6 millones.

En términos acumulados para el cierre del año 2025, antes de fair value, AquaChile muestra una venta consolidada de US$ 1.878 millones, un margen EBITDA del 17,5%, un resultado operacional de US$ 275 millones y un resultado neto de US$ 186 millones.

Premiada hace pocos días como la empresa con mejores indicadores de salud y seguridad por la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) y recientemente reconocida con dos de los premios más importantes en innovación para el sector salmonicultor; la compañía cerró el año liderando la rentabilidad de la principal actividad económica del sur de Chile.

