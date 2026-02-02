Impulsado por comercio: Imacec de diciembre crece 1,7%

El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) creció un 1,7% en diciembre de 2025 respecto al mismo mes del año anterior, superando las expectativas del mercado, según la información preliminar entregada este lunes por el Banco Central. En términos desestacionalizados, el indicador aumentó 0,6% respecto a noviembre y anotó un alza interanual de 1,3%.

En cifras desestacionalizadas, el aumento mensual fue impulsado “por el crecimiento de los servicios y del resto de bienes”. Por su parte, el Imacec no minero mostró un crecimiento anual de 3,0%, y en la serie desestacionalizada creció 0,8% respecto del mes anterior y 2,5% en doce meses.

El desempeño sectorial presentó resultados mixtos. La producción de bienes cayó 0,9% en términos anuales, incidida por la menor producción de la minería, en particular de cobre. Este resultado fue parcialmente compensado por el resto de bienes y la industria, que crecieron 2,3% y 2,0%, respectivamente. En el resto de bienes destacó la actividad agropecuario-silvícola, mientras que en la industria sobresalió la elaboración de alimentos.

Por el contrario, la actividad comercial presentó un fuerte aumento anual de 6,6%, con todos sus componentes en terreno positivo. El comercio mayorista fue impulsado por ventas de alimentos y maquinaria, el automotor por mayores ventas de vehículos, y el minorista destacó en ventas de vestuario especializado, almacenes de comestibles y plataformas online.

“El resultado del comercio automotor, en tanto, se explicó por las mayores ventas de vehículos, mientras que en el minorista, destacaron las ventas en establecimientos especializados de vestuario, almacenes de comestibles y a través de plataformas de venta online”, explican desde el ente emisor

Los servicios, por su lado, crecieron 2,2% en doce meses, impulsados principalmente por los servicios personales, en particular de salud, y en menor medida por los servicios empresariales. Ajustados por estacionalidad, los servicios crecieron 0,2% frente a noviembre, determinado por el desempeño de los servicios de transporte.

En tanto, el resultado anual preliminar (2,3%) se situaría por debajo de las proyecciones del Banco Central en su último Ipom (2,4%). La estimación oficial del PIB 2025 y las revisiones de los primeros trimestres se conocerán el miércoles 18 de marzo con la publicación de las cuentas nacionales.