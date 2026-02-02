Presidente Boric anuncia inscripción de candidatura de Bachelet para la secretaría general de la ONU

Desde el Palacio de La Moneda, el Presidente Gabriel Boric anunció esta mañana la inscripción de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet Jeria para asumir la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU). La oficialización de la postulación se llevará a cabo este mismo día en la ciudad de Nueva York.

“En esta nominación, como pueden ver, no estamos solos. La candidatura de la presidenta Bachelet, que inscribiremos ―que más bien ya ha sido inscrita en Naciones Unidas― será presentada conjuntamente con los países hermanos de Brasil y México. Los dos países más poblados de América Latina”, anotó Boric. El anuncio lo realizó acompañado por la propia Bachelet, el canciller Alberto Van Klaveren y los embajadores de Brasil, Paulo Pacheco, y México, Laura Moreno.

El Mandatario agradeció “el apoyo, la convicción, el coraje, del presidente Lula da Silva y la presidenta Claudia Sheinbaum”, afirmando que, a través de este acto conjunto, “manifiestan su voluntad común de contribuir a la gobernanza global y al fortalecimiento del multilateralismo”. Además, afirmó que esta candidatura “expresa a la vez una esperanza compartida que América Latina y el Caribe hagan oír su voz en la construcción de soluciones colectivas a los tremendos desafíos de nuestro tiempo”.

“Creemos también que el sistema internacional puede y debe ser capaz de responder con mayor eficacia, sentido de urgencia, legitimidad y humanidad a los grandes problemas del mundo global”, remarcó.

Respecto a los méritos de la candidata, Boric destacó su trayectoria como dos veces jefa de Estado, ministra de Salud y de Defensa, primera directora ejecutiva de ONU Mujeres y alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. “Dan cuenta de una experiencia política y humana que le permite ofrecer un aporte serio y sustantivo al trabajo de Naciones Unidas, en momento en que el mundo necesita más cooperación, confianza y responsabilidad compartida”, señaló. A lo anterior agregó ambién mencionó el “reconocimiento, respeto y cariño” que se le tiene a Bachelet en foros multilaterales.

La propia exmandataria afirmó sentirse honrada por el hecho de que su candidatura sea respaldada por Brasil y México, agradeciendo el respaldo y asumiendo “la tremenda responsabilidad que significa”.

Para la exmandataria, el hecho “refleja un compromiso compartido y renueva la esperanza de que podemos trabajar juntos por objetivos comunes. Es también una señal de la importancia que tiene la organización para América Latina y el mundo, que pese a las dificultades caracterizadas por un contexto geopolítico desafiante, seguimos apostando por fortalecer las herramientas del multilateralismo”.

“De cara al centenario de su creación, es necesario que todos los Estados miembros reafirmen el compromiso con la carta de Naciones Unidas, al mismo tiempo que trabajemos en una organización que sea eficiente en la gestión, coherente y eficaz en la acción, confiable y transparente en el liderazgo, capaz de inspirar nuevamente a los pueblos del mundo”, complementó.

“En un contexto de crisis múltiples, conflictos, cambio climático, profundas desigualdades, disrupción tecnológica y desconfianza institucional, las Naciones Unidas deben renovarse para seguir siendo legítima, más moderna, eficiente y orientada a resultados”, sentenció.

Cabe recordar que la mayor parte del proceso será llevado adelante desde la administración de José Antonio Kast y su ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez-Mackenna. La expresidenta se reunió a finales del año pasado con el Presidente Electo, quien, si bien dio señales de que encontrará respaldo durante su mandato, aseguró que no expresará su definición antes del 11 de marzo.

Aun más, y si bien desde los partidos que integrarán el próximo oficialismo han dado señales de respaldo a la idea, desde el Partido Nacional Libertario (PNL) han sido explícitos en su incomodidad con la candidatura. “Bachelet representa un ciclo político agotado, despilfarro fiscal, malas reformas y cero responsabilidad con los recursos del Estado (…) Pensar en gastar plata que Chile no tiene para reflotar su figura no es prudente ni necesario. Es repetir los errores que el país ya pagó caro”, afirmó el diputado electo y vicepresidente del PNL, Hans Marowski.