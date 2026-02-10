Telefónica concreta venta de su negocio en Chile a Millicom y NJJ por US$ 1.215 millones

Telefónica España concretó la venta del 100% de su operación en Chile al holding francés NJJ y a la empresa de telecomunicaciones Millicom por US$ 1.215 millones, según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España. La operación contempla pagos en efectivo, montos diferidos y un componente adicional sujeto a condiciones del mercado local.

De acuerdo con lo informado al regulador español, la transacción considera un pago adicional de US$ 150 millones condicionado a la ocurrencia de determinados eventos en el mercado de telecomunicaciones chileno.

Según informó DF, el acuerdo incluye además un pago en efectivo de US$ 50 millones al cierre de la operación y un pago aplazado de US$ 340 millones, que será cancelado en función de los resultados financieros de Telefónica Chile.

Telefónica detalló que la deuda financiera neta de su filial chilena al 31 de diciembre de 2025 alcanza los 479 millones de euros, equivalentes a cerca de US$ 570 millones. Esto ocurre luego de la venta del 40% de participación en Onnet a Telefónica Internacional, concretada el mismo día del anuncio de la operación.

Desde la compañía española indicaron que la venta se enmarca en la política de gestión de cartera de activos del grupo y en su estrategia de salida de Hispanoamérica.

Por su parte, el CEO de Millicom, Marcelo Benítez, destacó el carácter estratégico del acuerdo para la compañía en la región. “Esta transacción refleja el enfoque disciplinado y pragmático de Millicom para la creación de valor a largo plazo en Latinoamérica”, señaló.

El ejecutivo agregó que la asociación con NJJ permitirá combinar capacidades manteniendo resguardos financieros. “Asociarnos con NJJ nos permite combinar fortalezas complementarias, preservando al mismo tiempo la disciplina financiera, la protección del balance y la flexibilidad estratégica”, afirmó.

En esa línea, explicó que la estructura del negocio busca reducir riesgos iniciales. “Estamos adquiriendo una opción en un mercado grande e importante a través de una estructura bien pensada que limita el riesgo inicial, aísla el apalancamiento y protege completamente a Millicom de posibles recursos”, sostuvo.

Respecto del mercado local, Benítez subrayó el potencial de crecimiento. “Chile es un mercado estratégico con fundamentos sólidos y una fuerte demanda de conectividad de alta calidad”, indicó.

Asimismo, comprometió inversión y desarrollo en infraestructura digital. “Nos comprometemos a aplicar nuestra estrategia operativa, invertir con disciplina y apoyar el desarrollo digital de Chile mediante mejores redes, una mejor ejecución y una creación de valor sostenible a lo largo del tiempo”, concluyó.