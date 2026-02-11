Exportaciones chilenas superan los US$10 mil millones y marcan récord histórico para enero

Las exportaciones chilenas de bienes alcanzaron en enero de 2026 su mayor nivel histórico para ese mes, totalizando US$10.680 millones, según datos analizados por la Subrei con cifras del Banco Central y Aduanas, impulsadas principalmente por la minería, el cobre y el sector frutícola.

El arranque de 2026 confirmó el buen momento del sector externo chileno. En enero, los envíos de bienes crecieron 8,5% interanual, mientras el intercambio comercial total llegó a US$18.041 millones, un alza de 3,1%, superando por primera vez la barrera de los US$18 mil millones en el primer mes del año y acumulando 17 meses consecutivos de expansión.

La minería volvió a consolidarse como el principal motor exportador. El sector creció 12,1% y alcanzó US$5.558 millones, equivalente al 52% de los embarques totales del mes. El resultado estuvo sostenido por el cobre, que aumentó 7,9% y generó retornos por US$4.546 millones, con mayores ventas tanto de cátodos como de concentrados. Otros productos mineros relevantes en el período fueron el oro, el carbonato de litio, el hierro, el concentrado de molibdeno y la plata.

El sector frutícola también tuvo un desempeño destacado, con envíos por US$1.771 millones, representando el 17% del total exportado. Las cerezas lideraron con US$1.231 millones, seguidas por arándanos y nectarines frescos, con US$228 millones y US$66 millones, respectivamente.

La industria de alimentos, en tanto, creció 13% hasta US$1.318 millones, marcando su mejor registro para un inicio de año.

No todos los sectores mostraron avances. Las exportaciones de vinos embotellados cayeron 9,4% interanual hasta US$108 millones, afectadas principalmente por menores envíos de blends tintos, pese al mejor desempeño de variedades como Cabernet Sauvignon, Merlot y Riesling.

La industria forestal también mantuvo su tendencia a la baja, con una contracción de 15% en sus exportaciones, que totalizaron US$490 millones.