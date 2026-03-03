Financiamiento social: Coopeuch concreta colocaciones de bonos por más de US$55 millones

Coopeuch concretó durante febrero tres colocaciones de bonos en el mercado local, correspondientes a las series H2 y G2, por un total de UF 1.165.000, equivalentes a aproximadamente $48.250 millones (más de US$ 55 millones).

Según detalló la entidad financiera a través de un comunicado, las operaciones se realizaron mediante venta directa, con participación de inversionistas institucionales, y fueron transadas a través de la Bolsa de Santiago.

En concreto, la cooperativa efectuó colocaciones de la serie H2, con vencimiento en abril de 2029, por UF 865.000 (aprox. $35.750 millones) y de la serie G2, con vencimiento en octubre de 2028, por UF 300.000 (aprox. $12.500 millones), consolidando así un acceso consistente al mercado de capitales local.

Al respecto, el gerente general de Coopeuch, Rodrigo Silva, destacó que “estas colocaciones reflejan la solidez financiera de la cooperativa, la consistencia de nuestra estrategia de crecimiento y la confianza que generamos entre los inversionistas institucionales, lo que nos permite seguir fortaleciendo nuestra estructura de financiamiento en beneficio de nuestros más de 1,2 millones de socios”.

Las emisiones se enmarcan en el Marco de Financiamiento Social que la cooperativa mantiene vigente desde 2023, como parte de su estrategia ESG, orientada a canalizar recursos hacia iniciativas con impacto social verificable, bajo criterios de gestión, evaluación y reporte alineados con estándares internacionales. Este marco cuenta, además, con una evaluación externa independiente que respalda su consistencia y buenas prácticas.

Este desempeño se suma a los hitos alcanzados por la cooperativa en 2025 a nivel internacional, cuando concretó por tercera vez una emisión de financiamiento social en el mercado japonés por JPY 3.000 millones, equivalentes a cerca de US$21 millones, con vencimiento en 2028.