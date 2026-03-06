Inflación menor a la esperada pero no se movió: IPC de febrero registró variación de 0,0%

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) no registró variación durante febrero de 2026, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), resultado que se ubicó por debajo de las expectativas del mercado, que proyectaban un aumento de 0,1%.

De acuerdo con el organismo, el indicador anotó una variación mensual de 0,0%, acumulando 0,4% en lo que va del año y 2,4% en doce meses.

El informe del INE indicó que seis de las trece divisiones que componen la canasta del IPC registraron incidencias positivas durante el mes, mientras que siete presentaron variaciones negativas.

Entre las principales alzas destacaron vestuario y calzado, que registró un incremento de 2,3%, y alimentos y bebidas no alcohólicas, que aumentó 0,2%.

En contraste, la división con mayor incidencia negativa fue vivienda y servicios básicos, cuyos precios disminuyeron 0,4% durante febrero.

En el detalle por productos, el boletín del INE señaló que el transporte en bus interurbano registró un aumento mensual de 18,5%.

En alimentos, la carne de vacuno anotó un alza mensual de 1,5%.

Por el lado de las bajas, el suministro de electricidad registró una caída de 1,7% y los gastos comunes disminuyeron 2,7%.

Asimismo, el transporte aéreo nacional presentó una disminución mensual de 22,4%.

El IPC es el principal indicador utilizado para medir la evolución de los precios en el país y sirve como referencia para reajustes salariales, contratos y decisiones de política económica.