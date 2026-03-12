Bloomberg: EE.UU. ve “una oportunidad histórica para Chile” por minerales

El Presidente José Antonio Kast planearía firmar acuerdos con Estados Unidos en materia de minerales críticos y seguridad durante su primer día completo en el cargo. La información fue reportada por el medio estadounidense Bloomberg, que señala que la iniciativa marcaría un acercamiento temprano entre el nuevo gobierno chileno y la administración de Donald Trump.

De acuerdo con la publicación, “a primera horas de este jueves, su primer día completo en el cargo, la administración de Kast planea firmar amplios acuerdos con Estados Unidos para impulsar la cooperación en materia de minerales críticos y seguridad, según personas familiarizadas con el programa que no estaban autorizadas a hablar públicamente”.

La nota, titulada “Nuevo presidente de Chile se alinearía rápidamente con la agenda de Trump”, señala que el país “acaba de inaugurar un presidente de derecha que rápidamente señalará su intención de acercar al país rico en cobre a la administración del jefe de Estado estadounidense Donald Trump”.

Según reportó el medio estadounidense, consultado por el medio, el entorno del gobierno entrante evitó referirse al eventual acuerdo: la oficina de prensa de Kast no respondió solicitudes de comentarios y un responsable de comunicaciones del futuro ministro de Economía y Minería declinó hacer declaraciones, mientras que la Casa Blanca tampoco respondió a consultas.

El reporte agrega que la administración estadounidense busca reforzar su relación con Chile en un contexto en que Washington intenta reducir su dependencia de China en el suministro de minerales estratégicos. En ese escenario, el medio destaca que Chile “es un peso pesado mundial, el mayor productor de cobre del mundo y poseedor de aproximadamente un tercio de las reservas mundiales de litio”.

Analistas citados por la publicación sostienen que este escenario abre nuevas oportunidades para el país. El director de la consultora minera GEM, Juan Ignacio Guzmán, afirmó que “hay una oportunidad histórica para Chile”, señalando que los depósitos de tierras raras aún no desarrollados también podrían cobrar relevancia.

En la misma línea, el fundador de la consultora Plusmining, Juan Carlos Guajardo, sostuvo que “Estados Unidos busca asegurar cadenas de suministro más resilientes que dependan menos de China, y Chile es un socio natural en ese esfuerzo dado su liderazgo en cobre y litio”.

La publicación también menciona que la llegada de Kast al poder se produce tras tensiones diplomáticas entre el gobierno saliente y Washington por un proyecto de cable de fibra óptica impulsado por China, iniciativa a la que Estados Unidos se opone, acusando que las autoridades salientes no habrían revelado información clave sobre los planes.

En ese contexto, Estados Unidos impuso restricciones de visa a tres funcionarios del gobierno de Gabriel Boric, alegando una amenaza más amplia para la seguridad regional, acusación que fue rechazada por la administración saliente, mientras que la embajada china en Chile acusó a Washington de mostrar un “evidente desprecio por la soberanía, la dignidad y los intereses nacionales de Chile”.

Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.