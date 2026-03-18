Economía en Chile creció 2,5%: superó levemente lo esperado en último IPoM

El Banco Central publicó el Informe de Cuentas Nacionales correspondiente al cuarto trimestre de 2025, en el que informó que la economía chilena creció un 2,5% durante el año pasado.

La cifra se ubicó levemente por sobre la proyección de 2,4% estimada por el propio ente emisor en el último Informe de Política Monetaria (IPoM), y en línea con las estimaciones del Ministerio de Hacienda durante la administración del expresidente Gabriel Boric.

Según explicó el Banco Central, el resultado se explicó principalmente por el desempeño de la demanda interna, impulsada tanto por la inversión como por el consumo. “El 2025 presentó un día menos que el 2024, año que fue bisiesto, y un día hábil más, resultando un efecto calendario de -0,1 puntos porcentuales”, señaló el informe.

Con la publicación de las nuevas Cuentas Nacionales también se revisaron cifras de años anteriores. El crecimiento del PIB de 2023 fue corregido desde 0,5% a 0,7%, mientras que el de 2024 pasó de 2,6% a 2,8%. De acuerdo con el Banco Central, la mayoría de las actividades económicas registraron resultados positivos durante el año.

Las principales contribuciones al crecimiento del PIB provinieron del comercio, los servicios personales, la industria manufacturera y los servicios empresariales. En contraste, la minería y el suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos registraron caídas.

El informe también indicó que el PIB mostró una aceleración durante el último trimestre del año en términos desestacionalizados. “En términos desestacionalizados, el PIB anotó una aceleración en el último trimestre del año, incidida principalmente por el comercio”, señaló el documento.

Desde la perspectiva del gasto, el crecimiento de la actividad se sustentó en la demanda interna. El consumo de los hogares creció 2,7%, con aumentos en todos sus componentes.

El gasto del gobierno, en tanto, se expandió 3,0%, impulsado principalmente por mayores desembolsos en salud pública.

La inversión registró un aumento de 8,9%, explicado principalmente por la formación bruta de capital fijo, que creció 7,0%.

Este resultado se relacionó con mayores compras de equipos eléctricos y electrónicos, además de vehículos de transporte como camiones y buses.

El componente de construcción y otras obras también aportó al crecimiento, aunque en menor medida. En materia de comercio exterior, las exportaciones aumentaron 4,6% durante el año.

El incremento fue impulsado principalmente por los envíos de frutas —especialmente cerezas y frutos secos—, además de oro, alimentos y exportaciones de servicios.

Las importaciones, por su parte, crecieron 10,5%, en línea con mayores internaciones de maquinaria y equipos, particularmente aparatos eléctricos, electrónicos y vehículos de transporte. También se registró un aumento en las importaciones de servicios.

El informe señaló que, con cifras ajustadas estacionalmente, el crecimiento del PIB durante el último trimestre fue explicado principalmente por las exportaciones netas.

En contraste, la demanda interna registró una caída en ese período, influida por la variación de existencias.

Finalmente, el ingreso nacional bruto disponible real creció 4,0% durante 2025.

El ahorro bruto total alcanzó el 24,1% del PIB en términos nominales, compuesto por un ahorro nacional equivalente al 22,8% del PIB y un ahorro externo del 1,2%, correspondiente al déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos.