Ministerio de Energía no se queda atrás: retiró de Contraloría 5 decretos de administración Boric

El Ministerio de Energía solicitó a la Contraloría General de la República el retiro de cinco decretos supremos de la administración del expresidente Gabriel Boric que se encontraban en trámite de toma de razón.

La solicitud fue realizada mediante un oficio fechado el 11 de marzo de 2026 —mismo día del cambio de mando— y firmado por el jefe subrogante de la División Jurídica del Ministerio de Energía, Felipe Navarro Cabrera.

El documento, dirigido a la contralora Dorothy Pérez, pide autorización para retirar los decretos supremos N° 32, 46, 53 y 54, todos correspondientes a 2025, además del decreto N° 1 de 2026. “Por medio del presente, solicito a Ud. autorizar el retiro de los siguientes actos administrativos”, señala el escrito, agregando que la solicitud se realiza “a efecto de realizar correcciones”.

La medida permite al Ejecutivo revisar el contenido de normas impulsadas por la administración anterior antes de su entrada en vigencia.

Los decretos retirados abordan distintas materias relacionadas con la regulación del sistema energético.

El Decreto N° 32 de 2025 modificaba el reglamento de coordinación y operación del Sistema Eléctrico Nacional para incorporar sistemas de almacenamiento.

En tanto, el Decreto N° 46 aprobaba el reglamento que regula los biocombustibles sólidos y establecía normas para el uso de escorias de cobre en la construcción.

Entre los documentos retirados también destacan los decretos supremos N° 53 y N° 54, orientados a modificar la regulación de los sistemas de transmisión eléctrica en el marco de la Ley de Transición Energética.

El Decreto N° 53 proponía cambios al reglamento de los sistemas de transmisión y planificación eléctrica, incluyendo convocatorias públicas cada cuatro meses para asignar posiciones disponibles en la red.

Además, incorporaba nuevas metodologías de planificación anual con evaluaciones de resiliencia y análisis multivalor, así como disposiciones para ejecutar obras consideradas necesarias y urgentes fuera del proceso ordinario de planificación.

Por su parte, el Decreto N° 54 modificaba el reglamento de calificación, valorización, tarificación y remuneración de las instalaciones de transmisión, estableciendo criterios técnicos para clasificar las instalaciones según niveles de tensión y nuevos plazos para el Coordinador Eléctrico Nacional.

La solicitud de retiro también incluyó el Decreto N° 1 de 2026, que modificaba el reglamento para medios de generación de pequeña escala.

Esta normativa buscaba actualizar las condiciones para proyectos de generación distribuida, incluyendo sistemas de almacenamiento conectados a redes de distribución.

La decisión del Ministerio de Energía se enmarca en una revisión más amplia de normas impulsada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Previamente, el Ministerio del Medio Ambiente había solicitado retirar de Contraloría 43 decretos supremos de la administración anterior, entre ellos reglamentos, normas ambientales y designaciones vinculadas al Consejo Nacional para la Sustentabilidad y el Cambio Climático. Así mismo como retiró de contraloría el Tercer Plan de Derechos Humanos para su revisión.