Hacienda califica como el segundo peor desempeño económico desde 1990 el período de Boric

El subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, se refirió a los resultados del informe de Cuentas Nacionales publicado por el Banco Central, que reportó un crecimiento de 2,5% de la economía chilena durante 2025.

A partir de esas cifras, la autoridad sostuvo que el desempeño económico del gobierno anterior fue bajo en comparación con otros períodos desde el retorno a la democracia.

Según indicó, considerando las revisiones al alza del Producto Interno Bruto (PIB) para 2023 y 2024, el crecimiento promedio del período 2022-2025 fue de 2,1%.

De acuerdo con Rodríguez, “este período de cuatro años fue el de segundo peor desempeño desde el retorno de la democracia”. El único período con un resultado inferior corresponde al segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, cuyo crecimiento promedio fue de 1,8%.

Pese a esa evaluación crítica, el subsecretario destacó que la cifra registrada en 2025 estuvo por sobre las proyecciones previas.

“El crecimiento del 2,5% de la actividad económica durante 2025 estuvo sobre lo previsto”, señaló, mencionando que las estimaciones del último Imacec apuntaban a 2,3% y que la Encuesta de Expectativas Económicas proyectaba un 2,4%.

En esa línea, Rodríguez afirmó que los resultados económicos del período reciente no permiten satisfacer las expectativas de la ciudadanía.

“Estas cifras económicas hacen completamente imposible que se satisfagan los sueños y expectativas de los chilenos”, sostuvo.

La autoridad agregó que el actual gobierno se fijó como meta retomar tasas de crecimiento más altas en los próximos años.

“Se ratifica la meta impuesta por el gobierno del presidente Kast, en torno a recuperar nuestro potencial y volver a crecer en torno al 4%”, afirmó.

Rodríguez vinculó este objetivo con el llamado Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el Ejecutivo, que contempla una serie de medidas orientadas a dinamizar la economía.

Según el informe del Banco Central, el crecimiento registrado en 2025 estuvo explicado principalmente por el desempeño de la demanda interna, impulsada tanto por el aumento de la inversión como del consumo.