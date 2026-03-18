Jorge Atria y reforma del Presidente Kast: “Grupos de más altos ingresos se ven más beneficiados”

El académico de la Universidad Católica y especialista en sociología económica y fiscal, Jorge Atria, analizó las medidas económicas anunciadas por el gobierno del Presidente José Antonio Kast y advirtió que, según los anuncios conocidos hasta ahora, los mayores beneficios recaerían en los sectores de más altos ingresos.

En entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler, el experto sostuvo que las iniciativas planteadas —como la reducción del impuesto corporativo, la eliminación de gravámenes a las ganancias de capital o cambios en las contribuciones— favorecen principalmente a los hogares de mayores recursos. “Los grupos de más altos ingresos se ven más beneficiados. Eso es un hecho”, afirmó.

El académico explicó que muchas de estas medidas inciden en impuestos que no son pagados por una gran parte de la población. “Hay bastante consenso en que eso beneficia más a los hogares de más recursos que a los de menos recursos, porque gran parte de la población ni siquiera paga algunos de esos impuestos”, señaló.

Atria agregó que este tipo de medidas debe analizarse considerando el contexto del sistema tributario chileno. Según indicó, el país presenta una carga tributaria inferior al promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“La carga tributaria chilena está bajo el promedio de la OCDE y también bajo el promedio que tenía la OCDE cuando tenía el nivel de desarrollo que tiene Chile actualmente”, explicó.

En ese sentido, advirtió que reducir impuestos podría ampliar esa brecha. “Pensar en bajar los impuestos en términos generales es aumentar la brecha con el nivel promedio de la OCDE”, sostuvo.

El académico también planteó que el sistema tributario chileno presenta características regresivas. “Este es un sistema tributario que de base tiene elementos de regresividad bien importantes”, afirmó.

A su juicio, esto significa que los sectores de mayores ingresos terminan pagando proporcionalmente menos que quienes tienen menores recursos. “Las personas que están en los niveles superiores están pagando proporcionalmente menos que quienes tienen menos, entonces esto tiende a acentuar ese escenario”, indicó.

Finalmente, Atria cuestionó la idea de que la reducción del impuesto corporativo garantice un mayor crecimiento económico. “Cuando se asume que solamente por bajar el impuesto a la empresa va a crecer el país, eso no tiene evidencia robusta”, afirmó.

El académico agregó que la reducción de impuestos puede ser una medida dentro de una estrategia económica más amplia, pero que sus efectos deben analizarse junto a otras políticas públicas.