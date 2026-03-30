CFDs: Qué son, cómo funcionan y lo que todo inversor chileno debería saber antes de operar con ellos

Entender cómo funcionan los mercados financieros es un paso clave antes de tomar cualquier decisión de inversión. En ese camino, los Contratos por Diferencia (CFDs) suelen aparecer como una alternativa flexible para acceder a distintos activos globales. Sin embargo, su funcionamiento implica conceptos que requieren atención, especialmente por el nivel de riesgo asociado.

¿Qué es un CFD y qué significa operar con uno?

Un CFD (Contract for Difference o Contrato por Diferencia) es un instrumento financiero derivado que permite obtener resultados en función del movimiento del precio de un activo sin necesidad de poseerlo. En lugar de comprar una acción, como podría ser una empresa tecnológica, el inversor accede a un contrato que replica su precio.

La ganancia o pérdida se calcula como la diferencia entre el precio de apertura y el de cierre. Esta característica permite acceder a múltiples mercados con un capital menor, aunque también implica asumir un riesgo relevante.

¿Cuál es la diferencia entre un CFD y una acción?

Cuando se adquiere una acción, se obtiene una participación en la empresa, con derechos como dividendos o voto. En cambio, con un CFD no existe propiedad sobre el activo, solo un acuerdo con el intermediario. Además, los permiten operar tanto si el precio sube como si baja, mientras que la inversión tradicional en acciones suele enfocarse en escenarios alcistas.

¿Sobre qué activos se pueden operar CFDs?

Los CFDs abarcan una amplia gama de activos: acciones internacionales, índices bursátiles (S&P 500, IBEX 35, FTSE 100), divisas (pares Forex), materias primas (oro, petróleo, gas natural) e incluso criptomonedas en algunas plataformas. Esta diversidad permite explorar distintas oportunidades desde una sola cuenta, aunque cada mercado tiene sus propias dinámidades y riesgos.

¿Cómo funciona el apalancamiento en los CFDs?

El apalancamiento permite controlar posiciones más grandes con un capital inicial reducido, conocido como margen. Por ejemplo, con un apalancamiento de 10:1, un depósito de 1.000 dólares permite acceder a una posición de 10.000. En este caso, una variación del 5% a favor genera una ganancia sobre los 10.000, no sobre los 1.000, pero un movimiento del 5% en contra produce una pérdida equivalente, amplificando tanto las ganancias como las pérdidas. Un cambio desfavorable en el precio puede impactar significativamente el capital disponible.

Advertencia importante: los CFDs son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. La mayoría de los inversores minoristas pierde dinero al operar CFDs, por lo que es fundamental comprender su funcionamiento antes de utilizarlos.

¿Qué es el margen en un CFD?

El margen es la garantía necesaria para mantener una posición abierta. Si el mercado se mueve en contra y el saldo disponible cae por debajo del margen requerido, puede generarse una llamada de margen (margin call), lo que podría derivar en el cierre automático de la operación para limitar pérdidas.

¿Qué es el swap o coste de financiación overnight?

Mantener posiciones abiertas durante varios días puede generar costos adicionales conocidos como swaps. Pese a ser frecuentemente ignorado por principiantes, este cargo diario puede afectar el resultado final, especialmente en operaciones prolongadas.

¿Qué son las posiciones largas y cortas en CFDs?

Una posición larga (compra) busca beneficiarse de subidas de precio, mientras que una posición corta (venta) lo hace de caídas. Por ejemplo: si un trader abre una posición corta sobre el precio del petróleo y este baja, obtiene una ganancia; si sube, incurre en una pérdida. Esta flexibilidad permite adaptarse a distintos escenarios de mercado, aunque también exige mayor control del riesgo.

¿Cómo se abre y cierra una posición en CFDs?

El proceso incluye seleccionar el activo, definir el tamaño de la posición (número de contratos o lotes), elegir la dirección (largo o corto) y establecer niveles de gestión del riesgo como stop loss (cierre automático de la posición al alcanzar una pérdida máxima definida) y take profit (cierre automático al alcanzar el objetivo de ganancia). La posición se cierra al ejecutar la operación contraria o al alcanzar los niveles definidos.

Riesgos de operar con CFDs que debes conocer antes de empezar

Operar con CFDs implica varios riesgos: el efecto del apalancamiento (pérdidas amplificadas), riesgo de mercado (volatilidad del activo subyacente), riesgo de liquidez (en activos poco líquidos, puede ser difícil cerrar una posición al precio deseado) y el riesgo de contraparte. También existen riesgos operativos asociados a errores o fallos técnicos. Es importante tener en cuenta que comprender estos factores es clave antes de tomar cualquier decisión.

¿Qué porcentaje de inversores minoristas pierde dinero operando CFDs?

En muchos casos, entre el 70% y el 80% de los inversores minoristas experimenta pérdidas al operar CFDs. Este dato no busca desalentar, sino reforzar la importancia de la formación y la gestión del riesgo.

¿Cómo gestionar el riesgo al operar CFDs?

Algunas herramientas útiles incluyen el uso de stop loss, take profit, control del tamaño de la posición y operar solo con capital que se esté dispuesto a perder. Ninguna de las anteriores garantiza resultados positivos, pero ayudan a mantener un enfoque más ordenado.

¿Cómo elegir una plataforma para operar CFDs desde Chile?

Al elegir un intermediario, es importante considerar la regulación, la transparencia en costos (spreads, swaps, comisiones), la variedad de instrumentos y los recursos educativos disponibles.

En Chile, XTB actúa como Agente de Valores, mientras que el Grupo XTB opera como broker internacional. Su oferta se centra principalmente en acciones y ETFs internacionales, además de permitir acceso a derivados como los CFDs, a herramientas de gestión de riesgo y a recursos educativos accesibles, todo en la misma app. Las acciones y ETFs pueden operarse sin comisiones hasta los 100.000 EUR (o su equivalente), pudiendo aplicarse costos por conversión de moneda.

¿Son legales los CFDs en Chile?

Sí, siempre que se operen a través de plataformas reguladas por la CMF. La legalidad del instrumento depende de la regulación del intermediario, no del producto en sí. Por lo tanto, operar con brokers no regulados expone al inversor a riesgos legales y de seguridad de fondos que van más allá del riesgo de mercado habitual.

¿Los CFDs son adecuados para un inversor principiante?

Son instrumentos complejos que requieren conocimiento previo. Un inversor principiante puede comenzar con cuentas demo para entender su funcionamiento antes de usar dinero real.

Para quienes quieran profundizar, XTB Chile ofrece una guía completa sobre Qué son los CFDs y cómo funcionan, con ejemplos y explicaciones detalladas sobre sus riesgos.

CFDs vs. otros instrumentos financieros

En comparación con acciones, los CFDs no implican propiedad del activo. Frente a los ETFs, ofrecen mayor flexibilidad, pero menos enfoque en diversificación pasiva. En relación con los futuros, comparten ciertas características, aunque estos últimos se negocian en mercados organizados con contratos estandarizados.

En conclusión, los CFDs pueden resultar atractivos por su flexibilidad y acceso a múltiples mercados, pero su complejidad y nivel de riesgo hacen necesario abordarlos con cautela. Comprender cómo funcionan, conocer sus costos y evaluar el impacto del apalancamiento permite tomar decisiones más informadas. Cada inversor tiene objetivos y tolerancias distintas, por lo que la preparación y el análisis previo son fundamentales antes de operar.

Y por último es muy importante recordar que el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Este artículo no es una recomendación de inversión.