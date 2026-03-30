Coopeuch anuncia medidas para apoyar a sus socios en medio de contingencia por alza de precios

En el contexto del sostenido aumento de los precios de los combustibles a nivel mundial y su impacto en la economía nacional, la cooperativa de ahorro y crédito Coopeuch dio a conocer un conjunto de medidas de apoyo orientadas a aliviar la situación financiera de sus socios y sus familias.

Ante este escenario, la cooperativa presentó un plan integral que busca proteger el presupuesto de los hogares, entregando facilidades financieras acordes a las nuevas necesidades que enfrentan sus cooperados a lo largo del país.

Entre las medidas anunciadas, destaca el congelamiento del valor cuota de los créditos hipotecarios por abril, mayo y junio, con el objetivo de entregar mayor estabilidad y previsibilidad a los socios que mantienen este tipo de compromisos financieros.

Asimismo, Coopeuch amplió los beneficios para sus socios asociados al pago de combustibles a través de sus medios de pago. En el caso de la tarjeta de crédito Coopeuch, el descuento por litro en estaciones Copec se incrementó de $100 a $200 por litro. Este beneficio podrá utilizarse todos los días jueves durante los meses de abril, mayo y junio.

Adicionalmente, este beneficio se extiende a quienes paguen con la cuenta vista o con Dale Coopeuch, quienes podrán acceder a un descuento de $100 por litro, en la misma compañía de combustible y durante el mismo día de la semana. Este descuento estará disponible durante los meses de abril, mayo y junio.

Adicionalmente, se congelará el valor cuota de los seguros de Coopeuch entre los meses de abril y junio, es decir, el valor de la prima mensual será igual al valor pagado en marzo de 2026.

“Nuestro compromiso como Coopeuch es claro: estar con nuestros socios y sus familias siempre, y especialmente en los momentos complejos. Estas medidas concretas de acompañamiento y de empatía, son tomadas para entregar un alivio real a las personas frente a situaciones que impactan su día a día. Porque cuando llueve, en Coopeuch elegimos hacernos cargo y poner el paraguas”, comentó el gerente general de Coopeuch, Rodrigo Silva.

Cabe destacar que Coopeuch todos los años protege el capital de sus cerca de 1,3 millones de socios. En esa línea, las cuotas de participación de cada cooperado se reajustan anualmente según la variación de la UF, resguardando su valor frente la inflación.

Para conocer más detalles sobre estas medidas, los socios pueden informarse a través de los canales oficiales de Coopeuch, tanto presenciales como digitales.