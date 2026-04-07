Ministro Quiroz quiere que la gente “use mas locomoción colectiva” tras alza de las bencinas

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió el alza en el precio de los combustibles y la suspensión del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), asegurando que la medida responde al escenario fiscal y al impacto internacional provocado por la guerra en Irán.

Durante una exposición en un seminario de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), el secretario de Estado sostuvo que el rumbo económico del Gobierno se mantiene pese a las dificultades.

“La cosa se ha arrastrado un poco, pero el rumbo sigue igual”, afirmó, señalando que el Ejecutivo mantiene sus objetivos para el segundo semestre.

En su intervención, el ministro dedicó parte importante de su presentación a criticar la situación fiscal heredada de la administración anterior, indicando que el escenario que encontraron al asumir es más complejo de lo previsto.

“Las decisiones duras que hemos tenido que tomar (…) hallan su base en la situación fiscal que encontramos, que es una situación delicada”, afirmó.

En ese contexto, Quiroz defendió la decisión de suspender el Mepco, mecanismo que permitía amortiguar las variaciones en el precio de los combustibles.

Según explicó, aplicar ajustes graduales habría implicado modificar la legislación vigente y solicitar al Congreso una serie de incrementos progresivos del precio de las bencinas.

“Se ha dicho: bueno, ¿por qué el ministro no hizo ajustes más paulatinos? Bueno, porque tendría que ir al Congreso a cambiar la Ley del Mepco”, sostuvo.

El titular de Hacienda añadió que el aumento del precio de los combustibles también busca generar cambios en el comportamiento de los usuarios del transporte.

“Cuando sube el petróleo y sube la bencina, el diésel, queremos que la gente use más locomoción colectiva, queremos que use más Transantiago, queremos que use más locomoción colectiva en regiones”, afirmó.

El ministro indicó que la decisión fue acompañada por medidas paliativas destinadas a mitigar el impacto en los sectores más vulnerables.

Entre ellas mencionó el congelamiento de la tarifa del transporte público en la Región Metropolitana, la transferencia de recursos a regiones para el mismo objetivo y la inyección de fondos para reducir el precio de la parafina.

“Decidimos hacer eso y compensar con medidas que vayan a proteger a los que están más vulnerables”, señaló.

Finalmente, Quiroz reiteró que el Ejecutivo busca enfrentar la situación fiscal mediante medidas orientadas a impulsar el crecimiento económico, entre ellas el proyecto de ley miscelánea que contempla, entre otros puntos, una reducción gradual del impuesto corporativo para acercarlo al promedio de los países de la OCDE.