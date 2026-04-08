IPC de Marzo registró alza de 1%: mayor aumento fue en combustibles para vehículos personales

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en marzo un aumento mensual de 1%, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), acumulando una variación de 1,4% en lo que va del año y de 2,8% en doce meses.

El incremento de la inflación estuvo marcado principalmente por el alza en los precios de los combustibles, en un contexto asociado a cambios en el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

De acuerdo con el informe, diez de las trece divisiones que componen la canasta del IPC presentaron incidencias positivas en la variación mensual.

Entre ellas destacó la división transporte, que registró un aumento de 2,6% e incidió con 0,320 puntos porcentuales en el resultado del mes. También sobresalió educación, que anotó un incremento de 5,5% con una incidencia de 0,240 puntos porcentuales.

Dentro de transporte, el mayor aumento se observó en combustibles para vehículos personales, cuyos precios subieron 8,7%, aportando 0,285 puntos porcentuales al indicador.

En particular, la gasolina registró un alza mensual de 8,2%, con una incidencia de 0,234 puntos porcentuales.

Otro producto que incidió en el aumento del IPC fue el transporte aéreo de pasajeros, que subió 15,8% durante el mes y aportó 0,114 puntos porcentuales.

En la división educación, en tanto, la enseñanza universitaria presentó un incremento mensual de 6,1%, con una incidencia de 0,084 puntos porcentuales y una variación acumulada de 6,1% en lo que va del año.

Por el contrario, tres divisiones registraron incidencias negativas durante marzo.

Entre ellas destacó bienes y servicios diversos, que anotó una caída mensual de 0,5% y una incidencia de -0,020 puntos porcentuales.

También se registró una fuerte baja en el transporte en bus interurbano, cuyos precios disminuyeron 24,1% en el mes, con una incidencia de -0,092 puntos porcentuales y una variación acumulada de -6,8% en el año.

Asimismo, los medicamentos para el aparato digestivo y metabólico registraron una disminución mensual de 4,3%, con una incidencia de -0,027 puntos porcentuales y una variación acumulada de -1,8% en lo que va de 2026.