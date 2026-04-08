Trump repite libreto de presión extrema: escala tensión con Irán y luego abre negociación

La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de decretar un alto el fuego de dos semanas con Irán, tras semanas de amenazas de ataques masivos, ha vuelto a instalar en Washington un patrón conocido: la estrategia de presión máxima seguida de una pausa táctica para negociar.

El movimiento –que combina advertencias de destrucción con la apertura de un canal diplomático– recuerda la fórmula que el mandatario estadounidense ya ha utilizado en otros frentes, como la política arancelaria, donde escala las tensiones para luego forzar acuerdos en condiciones favorables. Esta vez, el mismo esquema se replica en un escenario de guerra, con efectos globales.

El anuncio del alto el fuego llegó tras días de retórica creciente, en los que Trump advirtió incluso sobre la posibilidad de “aniquilar una civilización” si Irán no cedía. Sin embargo, a horas del ultimátum, optó por suspender los ataques y abrir una ventana de negociación, argumentando que los objetivos militares ya estaban cumplidos.

Congreso de EE.UU. en alerta por estrategia de Trump

La decisión generó reacciones inmediatas en Estados Unidos, donde sectores políticos cuestionan la coherencia y los riesgos de esta estrategia. Legisladores han impulsado iniciativas para evaluar responsabilidades políticas, incluyendo propuestas de juicio político contra el mandatario y su secretario de Defensa, en medio de críticas por la conducción del conflicto.

Los llamados contra Trump y Pete Hegseth, secretario de Guerra, van incluso más allá del Partido Demócrata e incluyen a republicanos y exmiembros del primer Gobierno de Donald Trump.

A este movimiento se han sumado la congresista Melanie Stansbury, el excongresista republicano Joe Walsh y el exdirector de comunicaciones de la Casa Blanca durante el primer Gobierno de Trump, Anthony Scaramucci. También se han pronunciado el exasesor legal Ty Cobb y la congresista republicana Marjorie Taylor Greene. Todos critican la estrategia del presidente y piden evaluar su capacidad para gobernar.

“Fue en este punto que nuestros fundadores pensaron que lo mejor sería destituir a un demente que ocupaba el cargo ejecutivo. Esto se formalizó con la 25ª enmienda, pero ahora más personas deberían exigir la destitución de este hombre”, declaró Scaramucci el domingo, luego de que Trump lanzara su más reciente ultimátum a Teherán.

En paralelo, voces dentro y fuera del Congreso han advertido sobre el uso de amenazas como herramienta de negociación, señalando que este enfoque podría escalar de forma impredecible en un contexto bélico.

Mientras tanto, el acuerdo abrió una fase de negociaciones que se desarrollará en Islamabad, capital de Pakistán, con mediación internacional. Irán confirmó su disposición a suspender operaciones si cesan los ataques, pero condicionó un eventual acuerdo a un conjunto de exigencias.

Negociaciones con una exigencia de 10 puntos de Irán

Según medios estatales iraníes, el plan de diez puntos presentado por Teherán incluye el cese total de los conflictos en la región –incluyendo Irak, Líbano y Yemen–, el fin permanente de las hostilidades contra Irán, la reapertura del estrecho de Ormuz y la garantía de seguridad para la navegación.

Asimismo, contempla el levantamiento completo de las sanciones, la liberación de activos iraníes congelados, el pago de compensaciones por daños de guerra y el compromiso de Irán de no desarrollar armas nucleares, además de la entrada en vigor inmediata de un alto el fuego en todos los frentes.

El Gobierno iraní y los medios estatales presentaron el acuerdo como una gran victoria para el régimen. Un comunicado emitido por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán afirma que Irán ha alcanzado casi todos sus objetivos en esta guerra y que el enemigo se enfrenta a un fracaso histórico.

En medio de este comunicado y la autoproclamación de Irán como vencedor, existe otro punto crucial para el Gobierno iraní: esta guerra comenzó con el asesinato de Alí Jamenei, líder de la República Islámica, y de altos generales de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Esto representó una amenaza existencial, una guerra existencial para el régimen. Por lo tanto, se consideran victoriosos por haber sobrevivido a más de 30 días de guerra contra Estados Unidos e Israel.

Reacción de los mercados fue inmediata

El anuncio tuvo efectos inmediatos en los mercados, con una fuerte caída del precio del petróleo tras la señal de desescalada y la reapertura de Ormuz, reflejando la sensibilidad global ante el conflicto.

El precio del crudo Brent, referencia mundial, cayó aproximadamente un 13,6%, hasta los US$ 94,50 por barril. El petróleo que se comercializa en EE.UU. bajó alrededor de un 14,3%, hasta los US$ 96,80. Ambos índices de referencia cotizaban muy por encima de los US$ 100 por barril el martes.

El acuerdo de alto el fuego condicional probablemente sorprendió a los operadores, lo que explica la fuerte caída de los precios del petróleo, según Ichiro Kutani, del Instituto de Economía Energética de Japón.

Sin embargo, es improbable que los precios vuelvan a los niveles previos a la guerra, en torno a los US$ 70 por barril, debido a los daños sufridos en la región, añadió.

La Bolsa de Seúl se disparó más de un 6% y la de Tokio subió más de un 4% este miércoles en sus primeras operaciones, después de que se anunciara una tregua de dos semanas entre Estados Unidos e Irán.

Israel respetará la tregua

Israel, en tanto, confirmó que respetará la tregua, aunque dejó entrever que habría preferido continuar la ofensiva para alcanzar más objetivos militares antes del cese temporal de hostilidades.

En el plano internacional, organismos y gobiernos han intensificado los llamados a la moderación. Desde la Liga Árabe y Europa se ha advertido sobre el riesgo de una escalada mayor, mientras se insiste en la necesidad de privilegiar la mediación.

El escenario deja a Trump en el centro de una doble presión: por un lado, avanzar hacia un acuerdo que consolide los resultados militares que reivindica; por otro, contener las críticas internas que cuestionan su forma de negociar, marcada por la tensión extrema y la incertidumbre sobre sus próximos movimientos.