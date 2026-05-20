Aguas Andinas refuerza plan de seguridad hídrica con inversiones por $42 mil millones

La sanitaria Aguas Andinas informó, mediante un comunicado de prensa, que durante el primer trimestre de 2026 ejecutó inversiones por $42.565 millones, en el marco de su plan Biociudad, iniciativa enfocada en seguridad hídrica, resiliencia climática y fortalecimiento de infraestructura sanitaria en la Región Metropolitana.

Según detalló la compañía, el despliegue de inversiones busca asegurar la continuidad del servicio y reforzar la infraestructura que abastece a 49 de las 52 comunas de la región, en un escenario marcado por la vulnerabilidad climática y mayores desafíos en la gestión del recurso hídrico.

En el plano financiero, la empresa reportó un EBITDA consolidado de $119.935 millones, cifra que representa un aumento de 7,5% respecto al mismo período de 2025. La utilidad neta, en tanto, alcanzó los $62.157 millones, con un incremento de 22,1% en comparación con el primer trimestre del año anterior.

“Los resultados del primer trimestre siguen ratificando nuestro sostenido compromiso inversor y la búsqueda constante de continuar desplegando obras y proyectos para fortalecer la seguridad hídrica de la Región Metropolitana frente a escenarios cada vez más frecuentes de vulnerabilidad climática”, señaló el CFO de la compañía, Miquel Sans, en el comunicado.

La firma agregó que sus ingresos totalizaron $210.509 millones, equivalente a un alza de 6,6%, impulsada —según explicó— por ajustes tarifarios, indexaciones y niveles de consumo estables, aunque influenciados por mayores precipitaciones durante el período.

En materia operacional, la empresa destacó mejoras en la gestión de incobrables, cuyo ratio sobre ingresos bajó desde 1,4% a 1,2%. Asimismo, indicó que mantuvo un saldo de efectivo de $172.194 millones y reportó una disminución del endeudamiento total, junto con mejoras en indicadores de liquidez y rentabilidad.

La compañía también informó que en abril de 2026 su Junta Ordinaria de Accionistas aprobó la distribución de un dividendo definitivo por $62.856 millones, equivalente al 75% de la utilidad correspondiente al ejercicio 2025, en línea con su política de dividendos.

De acuerdo con el comunicado, el plan de inversiones vigente busca enfrentar escenarios de vulnerabilidad climática y sostener la continuidad y calidad del servicio para más de 7 millones de personas en la Región Metropolitana.