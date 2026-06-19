Corte Suprema pone lápida a querella de WOM contra exejecutivos que pasaron a la competencia

Tras cerca de un año y medio de tramitación, la justicia concluyó que los ejecutivos no tuvieron ninguna conducta inapropiada, ni acción que amerite reproche alguno, sólo ejercieron su derecho de elegir en que empresa trabajar.

La Corte Suprema puso término a la querella que WOM SpA mantenía desde 2024 en contra de un grupo de ocho ejecutivos que renunciaron a la compañía para incorporarse a ClaroVTR. Mediante una resolución dictada el 18 de junio de 2026, el máximo tribunal desestimó el último recurso presentado por la empresa de telecomunicaciones y dejó a firme el sobreseimiento definitivo decretado en favor de los ejecutivos.

Los ejecutivos —Rodrigo Karmy, Aarón León Báez, Marcelo Arias, Ignacio Araya, Eugenio Velasco, Marlene Mendoza, Diego Alejandro Núñez y Bastián Figueroa— habían renunciado a WOM entre mayo y agosto de 2024 para incorporarse a la competencia, en medio del proceso de reorganización financiera (Chapter 11) que la compañía enfrentaba en Estados Unidos.

Tras más de un año de indagatoria, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte no encontró antecedentes que sustentaran falta alguna y, en septiembre de 2025, comunicó su decisión de no perseverar en la investigación. En febrero de 2026, el 7° Juzgado de Garantía decretó el sobreseimiento definitivo de la causa, al estimar que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito. La resolución fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago y, finalmente, ratificada en forma unánime por la Corte Suprema, que rechazó de plano el último recurso de WOM.

“Después de una larga investigación, la Corte Suprema resolvió de manera contundente ratificar el sobreseimiento definitivo de todas las personas irresponsablemente perseguidas por WOM”, señaló Rodrigo Karmy, exdirector comercial de WOM y actual vicepresidente comercial de Claro. “Los tribunales y la Fiscalía determinaron sobreseer específicamente por la causal de inexistencia de delito, lo que refleja el actuar poco ético e instrumental de la querella. Es el desenlace que esperaba desde el primer día: siempre confié en el trabajo del Ministerio Público y en el sistema judicial, y colaboré con plena disposición en cada etapa del proceso”.

Por su parte, Claro se refirió al desenlace a través de un comunicado. “Junto a nuestros colaboradores, lamentamos los daños causados por esta demanda a las personas y sus familias mediante el uso de los tribunales de justicia con un objetivo meramente comunicacional de corto plazo, orientado a desprestigiar a la competencia”, expresó la compañía. “Seguiremos trabajando junto a todos nuestros colaboradores para brindar el mejor servicio de telecomunicaciones a lo largo de todo el país”.