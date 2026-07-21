Petróleo supera los US$90 por escalada militar en Medio Oriente

El precio internacional del petróleo volvió a subir este martes, impulsado por el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente y el temor de los mercados a que la violencia afecte el suministro mundial de crudo.

En las operaciones de futuros, el barril de Brent superó la barrera de los US$90 y alcanzó los US$90,30, con un incremento de 1,21%. En tanto, el West Texas Intermediate (WTI) para entrega en septiembre avanzó 1,16%, hasta situarse en US$83,44.

El alza responde principalmente a la preocupación por una eventual interrupción del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, paso estratégico por donde circula una parte importante del petróleo comercializado a nivel mundial.

La escalada de las cotizaciones coincidió con un nuevo aumento de las tensiones militares en la región. Jordania informó la interceptación de cinco drones iraníes, mientras que la Guardia Revolucionaria de Irán aseguró que el ataque estaba dirigido contra un complejo utilizado por fuerzas estadounidenses en la zona de Rukban.

A ello se sumaron los bombardeos ejecutados por Estados Unidos contra instalaciones militares iraníes. Según informó el Mando Central estadounidense (CENTCOM), “las fuerzas estadounidenses atacaron centros de mando militares iraníes, capacidades marítimas, emplazamientos de lanzamiento de misiles y drones, y sistemas de defensa aérea para degradar la capacidad de Irán de seguir atacando a los buques comerciales que atraviesan el estrecho de Ormuz”.

La incertidumbre también aumentó luego de que Irán detuviera dos petroleros que navegaban por el estrecho de Ormuz, tras reportarse explosiones e incendios a bordo, además de denuncias sobre un nuevo ataque contra otra embarcación en esa misma ruta marítima.

En paralelo, los Guardianes de la Revolución afirmaron haber atacado instalaciones militares estadounidenses en Baréin y Kuwait, mientras que el ejército libanés inició su despliegue en el sur del país como parte del acuerdo con Israel para avanzar en el desarme de Hezbolá.

El escenario se complejizó además por el anuncio de los rebeldes hutíes de Yemen de imponer un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita, medida que podría afectar las exportaciones del principal productor de petróleo de la región.

Desde Naciones Unidas, el portavoz Stéphane Dujarric advirtió que esta amenaza “conlleva el riesgo de una escalada regional aún mayor”. En tanto, Estados Unidos emitió una alerta global para sus ciudadanos, recomendando “extremar las precauciones” y reconsiderar los viajes hacia Medio Oriente debido al creciente riesgo de nuevos ataques asociados al conflicto.