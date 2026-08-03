Justicia mantiene a Joaquín Lavín León en prisión preventiva en Capitán Yáber

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la solicitud de la defensa del exdiputado Joaquín Lavín León para revocar su prisión preventiva. La magistrada Michelle Ibacache resolvió que su libertad continúa siendo un peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de la investigación.

Lavín León es investigado por fraude al Fisco por cerca de $240 millones, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, además de delitos electorales. Permanece recluido en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber desde el 8 de mayo.

La fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, valoró la decisión y destacó la gravedad de los hechos investigados, el daño a la fe pública y el riesgo de que una eventual libertad del imputado pudiera afectar las diligencias pendientes.

Querellantes advierten riesgo para testigos

Durante la audiencia, los querellantes abordaron la investigación sobre el uso y comercialización del padrón reservado del Servicio Electoral mediante la plataforma SocialTazk. La Fiscalía sostiene que la aplicación habría sido financiada con asignaciones parlamentarias y utilizada con fines políticos y electorales mediante más de $100 millones en facturas ideológicamente falsas.

El abogado querellante de la Municipalidad de Maipú, José Pedro Silva, señaló que Lavín León ya habría tomado contacto con algunos testigos y que aún existen personas pendientes de declarar. “Son principalmente cuestiones vinculadas con testigos que nosotros manifestamos que podrían ser objeto de manipulación por parte del exdiputado”, afirmó.

Defensa recurrirá a la Corte

El abogado defensor Cristóbal Bonacic anunció que apelará, argumentando que no existen antecedentes para sostener que su representado pueda entorpecer la investigación. Además, aseguró que, si la Corte rechaza el recurso, volverán a solicitar una revisión de la cautelar.

“Tal como ocurrió en el caso de la señora Cathy Barriga, estuvo cuatro meses presa para nada”, sostuvo Bonacic. Mientras se tramita la apelación, Lavín León continuará en prisión preventiva en Capitán Yáber.

[*] Este artículo describe o contiene elementos de un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos o hechos sean desestimados al finalizar la investigación o el proceso, por lo cual no se debe considerar al imputado mencionado como culpable ni los hechos como fehacientes, sino solo plausibles, hasta que la Justicia respectiva dicte sentencia.