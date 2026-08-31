Coopeuch concreta cuarta emisión en mercado japonés: fortalece acceso a financiamiento internacional

Coopeuch concretó exitosamente una nueva emisión de bonos en el mercado japonés por JPY 5.000 millones, equivalentes a alrededor de $28.900 millones, a un plazo de cinco años. La operación fue realizada bajo su programa internacional de emisión de deuda y consolida la presencia de la cooperativa en uno de los mercados de capitales más relevantes de Asia.

De acuerdo a un comunicado, esta emisión marca un nuevo hito para Coopeuch en Japón. Luego de tres colocaciones previas por JPY 3.000 millones cada una, la cooperativa elevó el monto de la operación a JPY 5.000 millones, concretando su mayor emisión en ese mercado y reforzando su posición como emisor recurrente ante inversionistas japoneses.

La tasa de interés fue fijada en 3,07% anual y la operación permitió obtener financiamiento equivalente en pesos a condiciones competitivas. El resultado refleja una positiva evaluación crediticia por parte de los inversionistas y ratifica la capacidad de Coopeuch para acceder de manera recurrente y competitiva a los mercados internacionales, con el objetivo de seguir ampliando el acceso a soluciones financieras para sus más de 1,3 millones de socios.

“Esta nueva emisión refleja la confianza que inversionistas internacionales mantienen en Coopeuch y en la solidez de nuestro modelo empresarial cooperativo. Además de fortalecer nuestra estrategia de diversificación de fuentes de financiamiento, nos permite seguir ampliando competitivamente el acceso a recursos de largo plazo para acompañar el crecimiento sostenible de la cooperativa”, señaló Rodrigo Silva, gerente general de Coopeuch.

El ejecutivo agregó que “el incremento en el monto de esta emisión respecto de las operaciones anteriores es también una señal de reconocimiento a la trayectoria que hemos construido en los mercados internacionales y al relacionamiento de largo plazo que mantenemos con inversionistas que conocen y confían en la solidez de Coopeuch”.

La operación forma parte de la estrategia de diversificación de fuentes de financiamiento que Coopeuch ha impulsado durante los últimos años. La cooperativa mantiene desde 2017 un programa internacional de bonos por hasta US$1.000 millones inscrito en la Bolsa de Irlanda, mecanismo que le permite acceder de manera eficiente a distintos mercados fuera de Chile. Bajo este programa, la entidad ha realizado emisiones en Japón y Suiza.

Lo anterior ha sido respaldado por las clasificaciones de riesgo internacionales que mantiene la cooperativa: A3 por Moody’s y BBB+ por S&P, las que reflejan la solidez de su modelo cooperativo y capacidad financiera.

Estas emisiones permiten a Coopeuch fortalecer su capacidad para seguir promoviendo inclusión financiera y acompañar a sus más de 1,3 millones de socios en las distintas etapas de su vida. De esta manera, la cooperativa continúa impulsando el acceso a soluciones de ahorro, crédito, vivienda y protección financiera que contribuyen al desarrollo de las personas y sus familias.