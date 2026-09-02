Subsidio hipotecario amplía cobertura y entidades financieras actualizan su oferta

El subsidio a la tasa de interés para la compra de viviendas nuevas amplió oficialmente su cobertura. La Ley N° 21.836, publicada el pasado 17 de agosto en el Diario Oficial, extendió la vigencia del beneficio creado por la Ley N° 21.748 y elevó tanto el número de cupos disponibles como el valor máximo de las propiedades que pueden acogerse al programa.

La modificación incorpora 30 mil nuevos cupos, que se suman a los 50 mil contemplados originalmente, llevando el total potencial a 80 mil beneficios. Además, el precio máximo de las viviendas elegibles sube desde 4.000 UF hasta 6.000 UF, ampliando el rango de propiedades que pueden ser financiadas bajo este mecanismo.

Dos días después de la publicación de la ley, el 19 de agosto, se publicó el Decreto N° 238, que modificó los reglamentos contenidos en los decretos N° 180 y N° 181 para implementar los nuevos parámetros.

La normativa establece, además, que los cupos adicionales podrán utilizarse hasta mayo de 2028, salvo que se agoten antes.

La ampliación ocurre después de que la primera etapa del subsidio registrara una elevada demanda. De acuerdo con el último reporte citado de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif), a mediados de julio existían más de 51 mil solicitudes con aprobación comercial, mientras cerca de 28.600 operaciones ya habían sido cursadas, en un programa que originalmente contemplaba 50 mil cupos.

Bancos ajustan oferta a las nuevas condiciones

Tras la entrada en vigencia de los cambios, Bci informó que incorporó los nuevos parámetros en sus simuladores hipotecarios digitales, tanto para clientes como para personas que actualmente no mantienen productos con la institución.

El banco señaló además que instruyó a su red de sucursales para orientar a quienes evalúen utilizar el subsidio y que comunicó las nuevas condiciones a inmobiliarias con las que mantiene acuerdos comerciales.

“La ampliación de este programa abre nuevas oportunidades para quienes estaban buscando una propiedad que superaba el límite anterior”, sostuvo Mauricio Moya Teutsch, gerente de Ecosistema Vivienda de Bci.

La principal modificación para los compradores es precisamente el aumento del techo desde 4.000 a 6.000 UF, lo que permite incorporar al subsidio proyectos que hasta ahora quedaban fuera por su valor.

En paralelo, Bci informó que su oferta hipotecaria considera, sujeto a evaluación crediticia y condiciones de contratación, financiamiento de hasta un 90% del valor de la propiedad, plazos de hasta 30 años y tasas preferenciales.

La entidad también incorporó recientemente la posibilidad de complementar ingresos y deuda entre codeudores sin parentesco entre sí. De esta manera, además de matrimonios, convivientes civiles o personas con hijos en común, el financiamiento puede estructurarse entre amigos u otras personas sin vínculo familiar, siempre sujeto a la evaluación correspondiente.

Según explicó la institución, su proceso hipotecario combina herramientas digitales con atención especializada, permitiendo a los solicitantes revisar el avance de su operación a través de notificaciones en su sitio privado.

“Comprar una vivienda es una de las decisiones financieras más importantes que toma una persona, por eso creemos que la tecnología tiene que estar acompañada de asesoría”, agregó Moya.

Bci mantiene además convenios con inmobiliarias que pueden contemplar condiciones comerciales especiales en determinados proyectos. A ello suma su denominado Crédito Hipotecario Verde, destinado a viviendas que cumplen estándares específicos de eficiencia energética y sustentabilidad y que, de acuerdo con el banco, contempla tasas preferenciales.