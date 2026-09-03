Qué hacer con los ingresos extra de septiembre

A menos de un mes del 18, muchos ya estamos pensando en cuecas, asados y una que otra fonda. Para financiarlos, buena parte de los chilenos cuenta con un aliado poco valorado: los ingresos extra que llegan justo en esta época. El aguinaldo es el más conocido de un grupo más grande.

Estamos acostumbrados a los gastos inesperados. Una ida a urgencias, un calefont que se rompió, entre infinitos otros ejemplos. Los ingresos extra son menos frecuentes, pero existen: el aguinaldo, la devolución de impuestos, algún bono de fin de año, y las horas extra, especialmente relevantes para quienes trabajan en salud o educación.

Vale la pena preguntarse qué parte de ese ingreso extra destinar a algo distinto de lo habitual. Dimensionar el asado y la fonda según lo que realmente vamos a recibir, y dejar el resto trabajando durante el año, es un buen punto de partida.

Ese punto de partida cambia mucho según el caso y conocer tu propio número es el mejor comienzo, y primer paso, para programar bien este ingreso extra.

Con esa cifra clara, la pregunta es qué hacer con ella. Celebrar el 18 vale la pena. Separar una parte de cada ingreso extra que te llegue este año, aguinaldo, horas extra o devolución de impuestos, y ponerla a trabajar en un fondo mutuo o una cuenta que rente, deja un colchón para diciembre. Es el hábito, más que el monto, lo que hace la diferencia.

Al final, la fecha especial y la planificación financiera van de la mano. Un ingreso extra bien pensado permite disfrutar el 18 y, al mismo tiempo, hacerlo rendir.

Pablo Riedemann – Animales Financieros – Para Coopeuch