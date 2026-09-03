Kast respalda a alcalde de San Bernardo tras plan para asesinarlo: “Esta batalla no la van a ganar”

El Presidente José Antonio Kast llegó este jueves hasta San Bernardo para entregar personalmente su respaldo al alcalde Cristopher White, luego de conocerse que el jefe comunal era blanco de un plan atribuido al denominado “Indio Juan” para atentar contra su vida.

Tras mantener una conversación privada, Kast y White enfatizaron que sus diferencias políticas quedan en segundo plano frente a la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.

El Mandatario explicó que durante la reunión abordaron “cómo unidos enfrentamos el flagelo del crimen organizado”, asegurando que se trata de una tarea que trasciende las posiciones políticas.

“Es un compromiso de todos, es transversal, como lo hemos conversado, no tiene color político, y decir que nuestras autoridades, nuestra ciudadanía siempre contarán con la protección del Estado”, sostuvo Kast.

El Presidente agregó que “esto no es un tema de un gobierno u otro, es un tema de Estado, es una lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico”.

En ese contexto, lanzó una advertencia a las organizaciones criminales. “Esta batalla no la van a ganar”, afirmó.

Kast sostuvo que una de las principales demandas de la ciudadanía es precisamente contar con mayor seguridad. “Lo hemos dicho y lo hemos reiterado con distintas autoridades que estamos aquí para mejorarle la calidad de vida a las personas. Y lo que hoy día los vecinos, no solo de San Bernardo, sino que a lo largo de todo Chile, piden es más seguridad”, señaló.

El jefe de Estado vinculó esa tarea con las iniciativas de seguridad que actualmente impulsa su administración, incluyendo la agenda ACOT y las reformas constitucionales que han generado debate durante las últimas semanas.

“En eso estamos trabajando, impulsando distintos cuerpos legales, con debates legítimos, pero queremos poner la atención sobre este tema. Y por eso, bienvenidos los debates, sea de la agenda ACOT, sea de distintas reformas constitucionales”, afirmó.

Kast también abordó la controversia por el traslado de internos desde la cárcel de La Laguna y valoró que la Corte de Apelaciones revirtiera la decisión judicial que había ordenado trasladar a criminales desde ese recinto.

“Hemos visto ahora que se revirtió la decisión de un juez que solicitó el traslado de criminales de la cárcel de La Laguna de vuelta a su zona de confort. Y la Corte de Apelaciones revirtió esa decisión, y nos parece correcto que se refuerce a quien corresponde, que es a Gendarmería de Chile”, señaló.

El Presidente volvió entonces al caso de White para asegurar que el Estado responderá ante las amenazas provenientes de organizaciones criminales.

“Ninguna autoridad merece ser amenazada por el crimen organizado, y se van a encontrar con el Estado, con toda la fuerza del Estado para encontrar, poner a disposición de los tribunales, y ojalá condenar a largo tiempo a aquellos que osen amenazar a una autoridad o a un vecino”, afirmó.

White, por su parte, reconoció que han sido “días difíciles” y explicó que solicitó personalmente conversar con el Mandatario.

“He pedido una conversación personal con el Presidente, donde en esa conversación hemos planteado las visiones que podemos tener de sociedad, las problemáticas que se viven día a día, y saliendo de esa puerta, tenemos un objetivo común, que es perseguir y decirle al crimen organizado que ellos son el verdadero enemigo”, sostuvo.

El alcalde afirmó que lo ocurrido debe servir para fortalecer la respuesta frente a estas organizaciones y descartó retroceder en sus funciones producto de las amenazas.

“Vamos a hacer todos los esfuerzos para que esta situación, que en lo personal me ha tocado vivir, sea una oportunidad para fortalecernos”, señaló.

“Lo que no podemos hacer es escondernos y dar un paso atrás. Tendremos que tomar nuevas medidas, tendremos que tomar con criterio algunas acciones, pero en ningún caso retroceder o escondernos”, agregó.

White agradeció finalmente la visita presidencial y recalcó que, frente al crimen organizado, las diferencias políticas entre ambos pueden quedar relegadas.

“Quiero valorar significativamente y agradecer al Presidente de la República que hoy haya venido a respaldar a este alcalde, pero, por sobre todo, respaldar a la comuna de San Bernardo”, expresó.

“Vamos a trabajar en conjunto, que nuestras legítimas diferencias pueden descansar en un segundo plano, cuando el objetivo es enfrentar al crimen organizado”, afirmó el jefe comunal, quien también agradeció el trabajo de Fiscalía, Carabineros y la PDI en el combate contra estas organizaciones.