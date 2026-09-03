Detienen a mujer por “mensajes con contenido amenazante” en contra del Presidente Kast

En el cuarto caso conocido durante los últimos tres meses, una mujer fue detenida por el delito de amenaza de atentado contra la autoridad, tras publicar mensajes en redes sociales contra el Presidente José Antonio Kast.

R.S.P.D.P. escribió en su cuenta personal de Instagram diversos mensajes intimidatorios y de incitación a la violencia. En particular, aludían a hechos homicidas que ocurrieron tanto en Chile como en el extranjero. El objetivo de los mensajes era el mandatario nacional.

Tras su detención, la mujer quedó a disposición de la justicia para enfrentar su control de detención. La formalización programó su inicio para las 11:00 horas en el Juzgado de Garantía de la provincia de Chacabuco, en Colina.

Esta detención se suma a otros tres episodios registrados desde junio por amenazas contra el Presidente Kast. En ese mes, un estudiante universitario de 19 años sugirió “hacerle un Charlie Kirk” a la máxima autoridad, en referencia al activista de ultraderecha asesinado en los Estados Unidos en septiembre pasado.

En agosto, otra mujer fue detenida en Talca por amenazas en redes sociales a Kast, mientras en San Pedro de la Paz se detuvo a un hombre que subió un video contra el mandatario a los días del arresto en el Maule.