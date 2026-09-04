Comisión investigadora pide al ministro Arrau los correos de Steinert en sus 69 días en el cargo

La Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados que indaga las actuaciones de la exministra de Seguridad Trinidad Steinert decidió recurrir directamente al ministerio para reconstruir sus 69 días al frente de la cartera, luego de que la exsecretaria de Estado se excusara de asistir a las dos sesiones celebradas hasta ahora.

La instancia, presidida por el diputado socialista Raúl Leiva, acordó oficiar al actual ministro de Seguridad, Martín Arrau, para que entregue copia de las comunicaciones y otros antecedentes correspondientes al periodo en que Steinert ejerció el cargo.

Según información recabada por radio Bío Bío, el oficio solicita a Arrau que “tenga a bien remitir todos los antecedentes relacionados con los actos de gobierno, decretos y resoluciones” adoptados por la exministra.

El requerimiento incluye además las comunicaciones vía correo electrónico que Steinert mantuvo durante los 69 días que permaneció encabezando el Ministerio de Seguridad.

La solicitud fue aprobada por la unanimidad de los integrantes de la comisión y, según explicó Leiva, busca contar con antecedentes que permitan reconstruir las decisiones adoptadas por la exautoridad y los fundamentos detrás de ellas.

“Nos parece muy importante que el Ministerio de Seguridad remita la información”, señaló el parlamentario.

“La comisión especial investigadora aprobó esta solicitud por la unanimidad de todos y todas sus integrantes y eso habla del trabajo que vamos a desarrollar”, agregó.

Para el diputado socialista, acceder a las comunicaciones de Steinert será un insumo relevante para “determinar de manera fehaciente la forma y las relaciones, determinaciones y sus fundamentos que adoptó la exministra Trinidad Steinert”.

La decisión de solicitar directamente los antecedentes al ministerio se produce después de dos intentos fallidos de escuchar a la propia exsecretaria de Estado ante la comisión.

Steinert fue invitada a las dos sesiones que la instancia ha celebrado hasta ahora, pero en ambas oportunidades declinó concurrir y justificó su ausencia por “razones personales”.

La comisión realizará un tercer intento la próxima semana. La exministra fue nuevamente citada para la sesión programada para el lunes 7 de septiembre.

Para esa jornada también fueron convocados la exsubdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña San Miguel; la exsubsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana Olguín; y el coordinador de asesores del gabinete presidencial, Alejandro Irarrázaval Alfonso.