BC mantiene TPM en el 4,5 % y advierte debilidad del mercado “más persistente de lo previsto”

En concordancia con expectativas del mercado y en decisión unánime, el Consejo del Banco Central informó esta tarde la mantención de la Tasa de Política Monetaria en un 4,5 %.

La decisión sigue a los datos publicados esta mañana por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que reportó un alza en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto: del 0,1 % de julio la cifra saltó al 0,6 %, llevando la inflación acumulada en lo que va de año al 3,6 %.

A través de un comunicado, el ente emisor justificó su decisión en el volátil ambiente geopolítico; en específico, el conflicto entre Estados Unidos e Irán y su impacto en los precios del petróleo, que no logra bajar de la barrera de los cien dólares. Las consecuencias, sostuvo el comunicado, se ven reflejadas en la economía local, recordando que la inflación local se ve reforzada por los precios del combustible, “cuyo traspaso a otros precios ha seguido los patrones históricos. A dos años plazo, la inflación esperada tanto por la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) como por la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) se ubica en 3 %”.

En contraparte, el Banco Central advierte que los mercados internacionales permanecen apuntalados en el buen desempeño del sector tecnológico, centrado en el desarrollo de la industria de inteligencia artificial y la derivada apreciación del cobre: “Respecto de la Reunión pasada, las tasas de interés han continuado aumentando, destacando el alza de las de largo plazo. Entre varios factores, esto último responde a las mayores preocupaciones por la inflación y una creciente demanda por recursos para financiar la inversión en IA, en medio de la frágil situación fiscal de varios países desarrollados“.

Asimismo, el consejo destacó que “las perspectivas para la inversión continúan siendo favorables, coherente con la información de los catastros, el precio del cobre y el impulso que otorgaría la Ley de Reconstrucción a partir de 2027, lo que fortalecería la actividad”.

En cualquier escenario, el Banco Central se detuvo nuevamente en un ambiente macroeconómico “sujeto a un grado de incertidumbre mayor al habital”, del cual proyecta no retomará impulso en el 2026 y que su debilidad actual “sea más persistente de lo previsto”.

“El Consejo estima que será necesaria la constante evaluación de escenarios alternativos en que la respuesta de la economía mundial y local pueda configurar trayectorias de la inflación distintas de las esperadas y requiera cambios en la política monetaria”, sentencia el ente emisor.