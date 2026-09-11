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Con inversión de $8.000 millones: inauguran en Paine la mayor máquina inyectora de plástico del país MERCADOS Los socios de KDPack Felipe Krebs Z. (gerente general) y Sergio Goñi G. (director comercial) | Créditos imagen: cedida

Con inversión de $8.000 millones: inauguran en Paine la mayor máquina inyectora de plástico del país

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La nueva tecnología permitirá fabricar soluciones plásticas de gran tonelaje para sectores como agricultura, minería, logística y acuicultura. Entre sus primeros desarrollos destaca un contenedor para cosecha y exportación de frutas con trazabilidad mediante código QR y RFID.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
La empresa chilena KDPack inauguró en Paine la mayor máquina inyectora de plástico del país, tras una inversión superior a $8.000 millones que incorpora tecnología austríaca e italiana. La planta permitirá ampliar la producción de soluciones para distintas industrias, con foco en agricultura, acuicultura, minería, forestal y logística. Su primer producto desarrollado con esta tecnología es un contenedor de última generación para cosecha, transporte y exportación de frutas, con trazabilidad mediante QR y RFID, 100% reciclable y con ensayos DICTUC y aprobación FDA.
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La empresa chilena KDPack inauguró en Paine la mayor máquina inyectora de plástico de Chile, con una inversión de más de $ 8.000 millones y moderna tecnología austriaca e italiana.

A través de un comunicado su gerente general, Felipe Krebs, explicó que Paine será parte clave para las soluciones de gran tonelaje que la empresa planea entregar a las industrias agrícola, acuícola, industrial, forestal, minería y logística. “Nuestro primer producto estrella es el nuevo contenedor (bins) de última generación, orientado principalmente a la cosecha, el transporte y la exportación de frutas, que ya empezamos a entregar y que es el único del mercado con trazabilidad completa vía código QR y RFID. Es 100 % reciclable, cuenta con respaldo de ensayos DICTUC y materiales aprobados por la FDA”.

La nueva inversión será un aporte relevante para la industria frutícola, que solo la última temporada registró exportaciones por sobre los USD$ 8.630 millones. “Esta nueva planta automatizada de vanguardia nos permite asumir el liderazgo tecnológico en Chile en la fabricación de soluciones plásticas para la agricultura y la industria en general, para lo cual tenemos más de 100 ingenieros, técnicos y operarios altamente capacitados”, complementó.

Fundada en 2009, KDPack fabrica más de cien productos desde su planta de Paine de más de 60.000 m², asegurando un abastecimiento permanente y continuo para el mercado chileno. La empresa se consolida así como un actor importante en el suministro de soluciones plásticas inyectadas, lo que se suma a su uso de energía 100 % renovable ―lo que reduce la huella de carbono de sus clientes― y la certificación ISO 9001 en toda su cadena productiva.

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