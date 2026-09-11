Con inversión de $8.000 millones: inauguran en Paine la mayor máquina inyectora de plástico del país

La empresa chilena KDPack inauguró en Paine la mayor máquina inyectora de plástico de Chile, con una inversión de más de $ 8.000 millones y moderna tecnología austriaca e italiana.

A través de un comunicado su gerente general, Felipe Krebs, explicó que Paine será parte clave para las soluciones de gran tonelaje que la empresa planea entregar a las industrias agrícola, acuícola, industrial, forestal, minería y logística. “Nuestro primer producto estrella es el nuevo contenedor (bins) de última generación, orientado principalmente a la cosecha, el transporte y la exportación de frutas, que ya empezamos a entregar y que es el único del mercado con trazabilidad completa vía código QR y RFID. Es 100 % reciclable, cuenta con respaldo de ensayos DICTUC y materiales aprobados por la FDA”.

La nueva inversión será un aporte relevante para la industria frutícola, que solo la última temporada registró exportaciones por sobre los USD$ 8.630 millones. “Esta nueva planta automatizada de vanguardia nos permite asumir el liderazgo tecnológico en Chile en la fabricación de soluciones plásticas para la agricultura y la industria en general, para lo cual tenemos más de 100 ingenieros, técnicos y operarios altamente capacitados”, complementó.

Fundada en 2009, KDPack fabrica más de cien productos desde su planta de Paine de más de 60.000 m², asegurando un abastecimiento permanente y continuo para el mercado chileno. La empresa se consolida así como un actor importante en el suministro de soluciones plásticas inyectadas, lo que se suma a su uso de energía 100 % renovable ―lo que reduce la huella de carbono de sus clientes― y la certificación ISO 9001 en toda su cadena productiva.