Al Pan Pan: Carlos Basso y Juan Pablo Forno sobre DD.HH., actualidad judicial y la IA

En un nuevo aniversario del 11 de septiembre, el Presidente José Antonio Kast rompió una tradición que databa desde el retorno a la democracia. Por primera vez, el gobierno de turno no conmemoró la fecha, actitud que dista de la memoria histórica perpetuada incluso en el mandato de Sebastián Piñera, primer presidente de derecha desde 1990.

Kast, por su parte, decidió continuar su agenda como si fuera un día habitual, visitando la Región de Los Ríos y aludiendo al crecimiento económico. Este giro en la praxis conmemorativa se suma a la ruptura de la actual administración con el Programa de Derechos Humanos, valorado como política de Estado, como también los episodios de pasividad ante condenados por violaciones a los DD.HH.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos de este tema junto al periodista de investigación y editor de la Unidad de Investigación de El Mostrador, Carlos Basso.

Además, la IA nos sorprende, para bien y para mal, todos los días. A propósito de las preocupantes noticias respecto al funcionamiento futuro de la inteligencia artificial que llegan prácticamente todos los días, conversamos con el consultor en tecnología e inteligencia artificial, director académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y autor del libro “El futuro llegó. Y no trae instrucciones “, Juan Pablo Forno.