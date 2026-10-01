Ministro de Economía enfrenta segundo Imacec en rojo y promete “acción y determinación”

El ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, atribuyó a factores “puntuales y transitorios” de la minería la caída de 1,0% del Imacec de agosto y aseguró que el Gobierno redoblará sus esfuerzos para reactivar la economía. El diagnóstico llega, sin embargo, después de dos meses consecutivos de contracción y con seis de los primeros ocho meses del año registrando variaciones interanuales negativas.

La minería cayó 17,4% en agosto, principalmente por una menor extracción de cobre, y fue el principal lastre del indicador. Mas puso el acento en que el Imacec no minero creció 1,4%, mientras el comercio avanzó 2,2% y los servicios 0,8%.

“Retrocedió en buena parte por factores puntuales y transitorios en la producción minera, mientras otros sectores comienzan a repuntar”, sostuvo el secretario de Estado. Pero también reconoció que julio había sido débil y apuntó ahora a septiembre como un mes clave para evaluar la trayectoria de la actividad.

Frente a las cifras, el ministro volvió a situar la inversión en el centro de la respuesta del Ejecutivo. Mencionó el Plan Chile Despega, el Presupuesto 2027 y la aceleración de proyectos como las principales herramientas para impulsar la actividad y el empleo.

“Chile necesita volver a poner la inversión en movimiento, pasar de permisos a proyectos, de proyectos a obras y de obras a empleos”, afirmó Mas, quien aseguró que el Gobierno confía en que las cifras de crecimiento y empleo comenzarán a mejorar durante los próximos meses.

La apuesta coincide con el primer Presupuesto presentado por el Presidente José Antonio Kast, cuya discusión comienza en un escenario de actividad debilitada y con la reactivación económica instalada como una de las principales presiones para La Moneda.

Ante el segundo Imacec consecutivo en rojo, Mas cerró su mensaje reforzando la promesa de reacción del Ejecutivo: “No excusas: acción y determinación”.