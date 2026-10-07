Kast mueve fichas en la CMF: exministra de Boric y fiscal de la ABIF pese a ruido en el Senado

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast oficializó este miércoles la nominación de Macarena Lobos, exministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) de Gabriel Boric, y Juan Esteban Laval, actual fiscal de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), para integrar el Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Las propuestas, ingresadas al Senado, buscan reemplazar a Augusto Iglesias y Bernardita Piedrabuena, cuyos períodos de seis años concluyen este jueves 8 de octubre. Ambos nombramientos requieren el respaldo de cuatro séptimos de los senadores en ejercicio.

Sin embargo, la nominación de Laval llega precedida de cuestionamientos. El pasado 28 de septiembre, El Mostrador Semanal advirtió que su eventual llegada al organismo generaba resistencias en el Senado, donde fuentes consultadas entonces sostenían que no estarían los votos para aprobarlo.

El principal reparo apunta al riesgo de una eventual captura regulatoria, debido al paso directo de Laval desde el gremio que representa los intereses de los bancos hacia la entidad encargada de supervisarlos. Sus críticos advierten sobre potenciales conflictos de interés, mientras sus partidarios destacan su experiencia técnica y conocimiento de la regulación financiera.

En aquella publicación también se consignó que, según una fuente con redes en la CMF, la eventual nominación contaría con el beneplácito de la presidenta del organismo, Catherine Tornel, y habría sido conversada con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el presidente de BancoEstado, Mario Farren.

La propuesta se conoce, además, en medio de la reorganización interna de la CMF, vigente desde el 1 de octubre, cuyos efectos sobre la supervisión bancaria también habían generado inquietudes al interior del regulador.

Por su parte, Lobos es abogada de la Universidad de Chile y doctora en Derecho. Además de haber encabezado la Segpres durante la administración Boric, fue subsecretaria de Hacienda en el segundo Gobierno de Michelle Bachelet.

Con ambas nominaciones sobre la mesa, la discusión se trasladará ahora al Senado, donde deberá resolverse la renovación del Consejo y, particularmente en el caso de Laval, debatirse sobre las garantías de independencia frente a la industria fiscalizada.