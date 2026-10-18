Antes de ir al banco, preguntan a la IA: estudio revela nuevo escenario para la industria financiera

El 36% de los consumidores utiliza asistentes de inteligencia artificial para resolver dudas sobre su situación financiera, como determinar si reúne los requisitos para acceder a un crédito hipotecario. Así lo revela un estudio de Bain & Company, que analiza cómo estas herramientas están modificando la manera en que las personas buscan y comparan productos bancarios.

La investigación, titulada How AI Rewrites the Rules of Brand Discoverability in Banking, señala además que un 19% recurre a estos sistemas para obtener orientación sobre ahorro e inversión, mientras que un 16% los utiliza para comprender conceptos financieros y un 12% para redactar comunicaciones dirigidas a instituciones bancarias.

El fenómeno ocurre en medio de una creciente adopción de estas tecnologías. Según el estudio Consumer Pulse 2026 de la misma consultora, cerca del 72% de los consumidores sudamericanos utiliza inteligencia artificial y un 55% la emplea para buscar información.

Uno de los principales hallazgos de la investigación es que la frecuencia con que los bancos aparecen en las respuestas generadas por inteligencia artificial no siempre coincide con su participación de mercado.

En productos como los créditos hipotecarios, algunas entidades pequeñas y digitales consiguieron aparecer entre las marcas más mencionadas por los modelos, junto a instituciones tradicionales de mayor tamaño. El estudio también identificó casos de bancos internacionales que son citados en mercados donde no tienen presencia efectiva.

Sin embargo, la confianza sigue siendo una barrera. En Sudamérica, solo tres de cada diez consumidores manifiestan mucha confianza para contratar servicios financieros mediante inteligencia artificial, mientras que cerca del 37% expresa reticencias relacionadas con la privacidad, la seguridad de los datos y la capacidad de estas herramientas para comprender sus necesidades.

En Chile, donde aproximadamente el 47% de la población adulta cuenta con al menos un instrumento de crédito, según cifras de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) citadas por Bain, este escenario abre nuevos desafíos para la industria bancaria.

“Los consumidores ya no necesariamente comienzan su recorrido financiero en la página web o la aplicación de un banco, mucho menos en las sucursales físicas. Cada vez más, comienzan preguntándole a una IA qué opción podría responder mejor a sus necesidades”, afirmó Pablo Sansuste, socio y líder de la práctica de Servicios Financieros de Bain & Company en América del Sur.

Para la consultora, los resultados muestran que la presencia de los bancos en las respuestas de inteligencia artificial se está convirtiendo en un nuevo factor de competencia, aunque una mayor visibilidad no garantiza que los consumidores terminen contratando sus productos.