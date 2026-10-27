“Andrés habló con ellos”: Fiscalía estrecha el cerco sobre Chadwick en caso Hermosilla-Guerra

La defensa de Luis Hermosilla puso este martes el foco sobre Andrés Chadwick durante la segunda jornada de formalización del abogado en la arista Manuel Guerra. Ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, su defensor, Julián Parada, negó que Hermosilla hubiera intervenido en la contratación del exfiscal en la Universidad San Sebastián (USS) y sostuvo que es el exministro del Interior “quien podría tener relación” con esa gestión.

El planteamiento se produjo luego de que la Fiscalía atribuyera a Chadwick un papel relevante en la llegada de Guerra a la universidad, considerada por los investigadores como una posible retribución por favores anteriores. Según reveló T13 este martes, el exministro fue mencionado 146 veces durante la exposición del Ministerio Público realizada el lunes.

Durante la audiencia de este martes, Parada recurrió a uno de los mensajes que sustentan la investigación. Cuando Hermosilla consultó a Guerra si podía hacer algo para “empujar” su contratación, el entonces fiscal respondió: “No, Andrés habló con ellos”.

A partir de ese intercambio, el defensor sostuvo que “básicamente, su señoría, es Andrés Chadwick el que eventualmente podría tener relación con esto”.

Pero fue más allá y cuestionó que las acciones judiciales se concentraran en su representado.

“Yo pregunto, ¿por qué no hay ninguna persona sentada a mi derecha que se haya querellado en contra de Andrés Chadwick teniendo estos chats a la vista? ¿Por qué es solamente Luis Hermosilla?”, planteó Parada ante el tribunal.

La contratación que apunta a Chadwick

La controversia gira en torno al ingreso de Guerra a la Universidad San Sebastián, concretado el 1 de agosto de 2021, un día después de dejar el Ministerio Público.

De acuerdo con los antecedentes revisados por T13, la Fiscalía sostiene que Chadwick intercedió en nombre del exfiscal y facilitó su contacto con Luis Cordero Barrera, entonces presidente de la junta directiva de la USS, con quien Guerra acordó su contratación y remuneración.

Los persecutores consideran que ese empleo, junto con contratos vinculados a la Municipalidad de Providencia y la Asociación de Municipalidades para la Seguridad de la Zona Oriente (AMSZO), formaría parte de las retribuciones obtenidas por Guerra tras realizar gestiones que favorecieron intereses particulares.

Sin embargo, la defensa de Hermosilla cuestionó esa interpretación. Parada aseguró que no existen antecedentes suficientes para vincular a su representado con la contratación universitaria y citó correos electrónicos entre Guerra y Cordero que, según argumentó, darían cuenta de una negociación directa entre ambos.

De esta manera, mientras la Fiscalía atribuye intervenciones tanto a Hermosilla como a Chadwick, la defensa del primero busca desvincularlo de la contratación y dirige las preguntas hacia el papel del exministro.

Imputado, pero todavía sin formalización

Pese a su protagonismo en los antecedentes expuestos durante la audiencia, Chadwick continúa como imputado y el Ministerio Público todavía no ha decidido formalizarlo.

El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, explicó que los antecedentes reunidos respecto del exministro siguen siendo indiciarios y que su eventual formalización permanece bajo evaluación.

“No hemos descartado todavía si lo vamos a formalizar o no”, señaló el persecutor, quien también confirmó la recuperación de más de 2.000 mensajes de Telegram del teléfono de Hermosilla, cuyo contenido aún debe ser analizado para determinar su relevancia penal.

La audiencia continuará este miércoles 28 de octubre, con las réplicas de los intervinientes. Posteriormente, el tribunal deberá resolver las medidas cautelares de Hermosilla.

Mientras la Fiscalía solicitó firma mensual y arraigo nacional, el Consejo de Defensa del Estado y otros querellantes pidieron prisión preventiva.

Por ahora, la discusión judicial deja a Chadwick en una posición particular: su intervención aparece en los antecedentes utilizados por la Fiscalía para sostener los cargos contra Hermosilla y ahora también es invocada por la defensa para cuestionar la responsabilidad de su propio representado.