Crónica de una fuga anunciada: Trump concede refugio a Flávio Bolsonaro y familia

El Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump anunció este martes que recibirá en Estados Unidos al senador brasileño Flávio Bolsonaro y a su familia, luego de que el excandidato presidencial abandonara Brasil tras perder las elecciones frente a Luiz Inácio Lula da Silva y en medio de una investigación judicial por lavado de dinero.

“El Departamento de Estado expedirá visados a Flávio Bolsonaro y a sus familiares y les permitirá entrar en Estados Unidos”, declaró a la prensa un alto funcionario de la Administración Trump, quien solicitó mantener su identidad bajo reserva.

El anuncio de Washington se produjo después de que aliados del senador aseguraran que había abordado un vuelo con destino a Estados Unidos, según informaron los medios brasileños O Globo y Folha de São Paulo.

La decisión estadounidense permitirá su ingreso al país pese a que la Policía Federal brasileña canceló este martes sus pasaportes ordinario y diplomático, luego de que incumpliera una orden judicial que le exigía entregar ambos documentos.

Orden judicial y salida de Brasil

El lunes, un día después de su derrota electoral, Bolsonaro recibió una orden del juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes para entregar sus pasaportes en un plazo de 24 horas, además de una prohibición expresa de abandonar Brasil.

La resolución se enmarca en una investigación por lavado de dinero que involucra al senador, de acuerdo con los diarios O Estado de S. Paulo y O Globo.

De Moraes es el mismo magistrado que estuvo a cargo del proceso judicial en el que el expresidente Jair Bolsonaro, padre de Flávio, fue condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

La salida del senador se produjo después de que perdiera la segunda vuelta presidencial frente a Lula da Silva, quien obtuvo el 52 % de los votos, contra el 48 % del candidato ultraderechista. Durante la noche electoral, Bolsonaro cuestionó los resultados.

Trump denuncia fraude electoral

El presidente estadounidense, aliado político de la familia Bolsonaro, también puso en duda la legitimidad de los comicios brasileños.

Este martes, Trump afirmó que las elecciones fueron “fraudulentas”, aunque no presentó pruebas que respaldaran su acusación. Consultado sobre la posibilidad de adoptar medidas frente al resultado, respondió que él no gobierna Brasil.

La decisión de recibir a Flávio Bolsonaro se suma a la presencia en Estados Unidos de su hermano Eduardo Bolsonaro, exdiputado brasileño que se instaló en ese país tras declararse víctima de persecución judicial.