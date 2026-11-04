Mercados celebran el revés de Trump: bolsa chilena se dispara y dólar se desploma

La bolsa chilena cerró este miércoles con una fuerte alza, impulsada por el optimismo de los mercados internacionales tras la derrota del presidente Donald Trump en las elecciones de medio término de Estados Unidos, donde los demócratas consiguieron el control del Senado y la Cámara de Representantes.

El IPSA, principal indicador de la Bolsa de Santiago, avanzó 2,52% y alcanzó los 10.627,08 puntos, superando la barrera de las 10.600 unidades y la resistencia técnica de los 10.620 puntos que seguían los analistas.

Entre las acciones más destacadas figuró Latam Airlines, que se disparó 7,7%, favorecida por el desplome del petróleo, que reduce sus costos de combustible. También sobresalieron Embonor-A (+9,02%), SQM-B (+5,45%), Sonda (+3,85%) y Falabella (+3%), en una jornada de fuertes ganancias para la bolsa local.

El resultado electoral estadounidense modificó las expectativas económicas de los inversionistas, ante un Congreso controlado por la oposición que limitará la capacidad de Trump para impulsar nuevos recortes tributarios y medidas de expansión fiscal.

En un informe de mercado enviado a El Mostrador, Felipe Barragán, estratega de inversiones de Pepperstone, explicó que el nuevo equilibrio político en Washington podría moderar las expectativas de estímulo fiscal y limitar parcialmente las futuras necesidades de emisión de deuda estadounidense.

“La reacción inicial de los mercados responde más a una revisión de las expectativas sobre nuevas políticas económicas que a un cambio inmediato de los fundamentos de crecimiento de EE.UU.”, sostuvo.

El optimismo también se reflejó en el mercado cambiario chileno. El dólar retrocedió $16,2 y cerró en $965,9, su menor nivel desde el 25 de septiembre, mientras el peso chileno destacó entre las monedas emergentes.

Barragán explicó que el debilitamiento global del dólar responde a la revisión de las expectativas fiscales y monetarias tras las elecciones, junto con la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.

En Chile, el tipo de cambio también encontró respaldo en la recuperación del cobre, que durante la jornada se aproximó a los US$6,44 por libra, y en la mayor oferta de divisas anunciada por el Ministerio de Hacienda para noviembre.

A ello se sumó el desplome del petróleo Brent, que cayó 8,67% hasta los US$94,62 por barril, en medio de expectativas de una distensión del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Wall Street también terminó con ganancias: el Dow Jones avanzó 3%, el S&P 500 subió 1,6% y el Nasdaq ganó 1,4%, en una jornada marcada por la reacción al nuevo escenario político estadounidense.

El riesgo de que el entusiasmo dure poco

Pese al repunte bursátil, los análisis recibidos apuntan a que la victoria demócrata no garantiza una recuperación sostenida de los mercados.

Barragán advirtió que los inversionistas deberán determinar si el mayor apetito por riesgo representa el comienzo de una estabilización duradera o simplemente “una reversión táctica de posiciones”.

El especialista también señaló que, aunque el debilitamiento del dólar puede favorecer a las monedas latinoamericanas, Chile seguirá dependiendo de la evolución del cobre, el petróleo y la inflación.

En particular, una eventual recuperación del crudo o nuevas tensiones geopolíticas podrían revertir parte del alivio experimentado durante esta jornada.

Así, aunque los mercados recibieron positivamente el nuevo equilibrio de fuerzas en Washington, la sostenibilidad del repunte dependerá de las próximas decisiones económicas de Estados Unidos y de la evolución de los riesgos internacionales.