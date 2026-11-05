AquaChile lidera resultados de la salmonicultura al cierre del tercer trimestre 2026

Con la reciente publicación de la FECU de Empresas Agrosuper S.A. ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), se reveló el sólido desempeño operacional de su filial AquaChile S.A., cabeza del segmento acuícola de la principal productora de proteínas del país.

Según el informe regulatorio, al cierre del tercer trimestre AquaChile registró ventas por US$ 466 millones, un resultado operacional de US$ 72 millones, una utilidad neta de US$ 48 millones y un margen EBITDA del 18,5%.

En términos acumulados durante los primeros nueve meses de 2026, las ventas consolidadas de la compañía alcanzaron los US$ 1.370 millones, con un resultado operacional de US$ 233 millones, una utilidad neta de US$ 160 millones y un EBITDA acumulado de US$ 276 millones (20,1%), situándola a la cabeza del rendimiento operacional del sector.

Junto a los indicadores financieros, el período estuvo marcado por hitos en innovación y desarrollo de capital humano. En octubre de este año, AquaChile se posicionó en el 8° lugar entre las empresas más innovadoras de Chile y como líder de la industria salmonera en el ranking Most Innovative Companies (MIC) elaborado por el ESE Business School de la Universidad de los Andes.

Asimismo, la compañía ha fortalecido su enfoque en la movilidad interna, la retención de talento joven y la consolidación de una cultura de excelencia operacional.

En el plano estratégico, Empresas Agrosuper S.A. informó ayer a la CMF mediante Hecho Esencial el inicio de un proceso de exploración y negociación con Blumar S.A. para la eventual adquisición de Salmones Blumar S.A. De concretarse la transacción, AquaChile se afianzaría como el segundo mayor productor de salmón a nivel mundial y alcanzaría cerca del 30% de participación de mercado en la producción nacional.

Desde el sector gremial destacaron que la consolidación de una compañía de esta escala abre valiosas oportunidades para el ecosistema acuícola chileno, impulsando no solo la exportación de proteína, sino también de tecnología, proveedores locales, talento y conocimiento técnico, elevando los estándares productivos, ambientales y sociales de la industria.