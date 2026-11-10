Duro golpe al Gobierno de Kast: mercado proyecta crecimiento cero para Chile en 2026

Las expectativas económicas vuelven a complicar al Gobierno del Presidente José Antonio Kast. El mercado recortó nuevamente sus proyecciones para Chile y ahora anticipa que la economía terminará 2026 sin crecimiento, una estimación que contrasta con el 0,7% de expansión que todavía espera el Ministerio de Hacienda.

El panorama quedó reflejado en la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) de noviembre, publicada este martes por el Banco Central. Los analistas redujeron en tres décimas sus previsiones para el Producto Interno Bruto (PIB), pasando de un crecimiento de 0,3% a una variación de 0%.

La distancia con las cifras del Ejecutivo no es menor: mientras Hacienda proyecta que la economía logrará expandirse durante el año, los expertos consultados por el instituto emisor ya no esperan crecimiento.

Y las señales de debilidad no se limitan al PIB. La inversión, uno de los indicadores clave para la actividad económica, apenas crecería un 0,1% durante 2026, dos décimas menos de lo previsto en la encuesta anterior. En otras palabras, el mercado anticipa un prácticamente nulo avance de la formación bruta de capital fijo.

El consumo de los hogares tampoco logra repuntar. Los analistas proyectan una expansión de 1,4%, una décima por debajo de la estimación de octubre. A su vez, el PIB no minero crecería un 0,8%, también una décima menos que en la medición precedente.

Las expectativas para el cierre del año mantienen esa tendencia. El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de octubre, que será conocido a comienzos de diciembre, no registraría crecimiento, mientras que para el cuarto trimestre se anticipa una expansión interanual del PIB de apenas 0,9%.

El escenario cambia para 2027, aunque las proyecciones del mercado siguen siendo menos optimistas que las del Gobierno.

Los economistas mantuvieron en 3% su estimación de crecimiento para el próximo año, frente al 3,3% que espera Hacienda. El PIB no minero también avanzaría un 3%, una décima más que en la encuesta anterior.

La recuperación estaría impulsada principalmente por la inversión, que pasaría de un crecimiento prácticamente nulo este año a una expansión de 6,2% en 2027. La cifra supone una mejora de cuatro décimas respecto de la medición de octubre.

El consumo de los hogares, por su parte, crecería un 2,6%, una décima por encima del pronóstico previo. Para 2028, los analistas mantuvieron sin cambios su proyección de crecimiento en 2,7%.

En materia de inflación, la encuesta anticipa que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentará un 0,4% en noviembre y no registrará variaciones en diciembre.

A once meses, la inflación acumulada en doce meses llegaría a 3,5%, una décima más que en la medición anterior. Para los horizontes de 23 y 35 meses, en cambio, los economistas mantienen sus expectativas en 3%, coincidiendo con la meta del Banco Central.

Tampoco se anticipan movimientos importantes en las tasas de interés. Según la EEE, la Tasa de Política Monetaria (TPM) permanecería en su nivel actual de 4,5% durante los próximos meses y recién hacia el horizonte de 23 meses bajaría 25 puntos base, hasta 4,25%. Ese nivel se mantendría hasta el final del período de proyección, de 35 meses.

Así, la encuesta de noviembre deja al Gobierno frente a un cierre de año más débil de lo que anticipa Hacienda: crecimiento cero, inversión prácticamente estancada y un consumo que pierde dinamismo. La recuperación que proyecta el mercado queda, por ahora, para 2027.