Coopeuch anunció que, a contar del 1 de diciembre, pagará el mismo día de recepción de la factura a todos sus micro y pequeños proveedores. De acuerdo al detalle, la medida aplicará al 25% del total de su base de empresas que se relacionan con la cooperativa.

“Chile necesita volver a crecer, y ese crecimiento tiene que llegar a las personas. En ese desafío, las empresas tenemos un rol público y una responsabilidad: poner nuestras capacidades al servicio del progreso del país. En Coopeuch decidimos dar un paso concreto en esa dirección. A partir del 1 de diciembre pagaremos el mismo día de recepción de sus facturas a nuestros proveedores micro y pequeñas empresas, que representan el 25% de nuestra base de proveedores”, destacó el gerente general de Coopeuch, Rodrigo Silva.

En esa línea, el ejecutivo señaló que “sabemos que para una empresa de menor tamaño recibir oportunamente sus recursos puede marcar una diferencia real en su operación y en su liquidez. Queremos contribuir a que más empresas tengan las condiciones para desarrollarse, porque cuando ellas crecen, también crece Chile”.

El anuncio va en línea del trabajo que ha venido desarrollando Coopeuch en su relación con sus proveedores. Este año fue reconocida entre las Mejores Empresas Pagadoras 2026, en la categoría de Servicios Financieros, por la Bolsa de Productos de Chile y la ASECH.

La cooperativa ha mantenido históricamente una política de pago oportuno, realizando sus pagos a proveedores antes de 30 días, llegando a un promedio de 12 días. A medida que la organización ha crecido, también ha fortalecido sus procesos de abastecimiento, validación y pago mediante herramientas tecnológicas y mejoras operacionales que permiten una mayor eficiencia y trazabilidad.

La cooperativa mantiene más de 1,3 millones de socios y 700 mil clientes en todo el país.