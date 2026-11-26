Aguas Andinas dio a conocer este jueves sus resultados financieros correspondientes a los primeros nueve meses de 2026, período en el que registró utilidades netas por $105.258 millones, un aumento de 8,2% respecto de igual lapso del año anterior.

Los ingresos consolidados de la sanitaria alcanzaron los $554.145 millones, un incremento interanual de 6,4%, explicado principalmente por una mayor tarifa media, producto de las indexaciones y los ajustes asociados al octavo proceso tarifario de Aguas Andinas, Aguas Cordillera y Aguas Manquehue.

El crecimiento de los ingresos contrasta con el comportamiento del consumo de agua, que aumentó apenas un 0,4% durante el período. En paralelo, la compañía incorporó 24.678 clientes de agua potable, alcanzando un total de 2.393.347.

El EBITDA consolidado, en tanto, aumentó un 8,9%, hasta los $276.916 millones. La empresa también reportó eficiencias operacionales por cerca de $2.700 millones y una reducción del indicador de incobrabilidad desde el 1,3% al 0,9% de sus ingresos.

Continuidad del suministro e inversiones

En el plano operacional, la compañía aseguró haber mantenido la continuidad de los servicios de agua potable y saneamiento en la Región Metropolitana pese a los fenómenos climáticos extremos registrados durante el tercer trimestre, lo que atribuyó a su plan de inversiones.

La sanitaria reportó desembolsos por $147.128 millones destinados a reforzar la seguridad hídrica y la capacidad de respuesta de Santiago ante eventos climáticos extremos. Del total, un 51% corresponde al Plan de Desarrollo comprometido con la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS).

“Los resultados al cierre de septiembre reflejan la capacidad de Aguas Andinas para combinar crecimiento, disciplina financiera y resiliencia operacional”, señaló Cristian Torres, nuevo gerente de Finanzas de la compañía.

Mejora en la clasificación de riesgo

Durante el período, Feller Rate elevó la clasificación de solvencia de Aguas Andinas desde AA+ a AAA, con perspectiva estable. La clasificadora fundamentó su decisión en la estabilidad del negocio, su liderazgo en la industria sanitaria y la generación sostenida de flujos operacionales.

Por su parte, Moody’s Local Chile mantuvo su clasificación en AA+, mientras que S&P Global Ratings ratificó su calificación internacional en A-, con perspectiva estable.

La compañía también informó una reducción de su relación de deuda financiera neta sobre EBITDA, desde 3,61 a 3,46 veces respecto de diciembre de 2025.

A ello se suma el rescate anticipado parcial de bonos por 1,2 millones de UF, equivalente al 60% de su serie AA en circulación, operación prevista para el próximo 28 de diciembre.