El Gobierno cerró este viernes la negociación por el reajuste salarial del sector público, tras alcanzar un acuerdo con 13 de las 16 organizaciones gremiales que integran la mesa de negociación. El incremento nominal será de 4,6 % y contempla una cláusula para cubrir la inflación acumulada a noviembre de 2026.

El aumento se implementará en dos etapas: un 2,3 % en diciembre de este año y otro 2,3 % en septiembre de 2027. La cifra considera una proyección de 0,3 % para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre. Si la inflación supera lo previsto, el reajuste se incrementará para cubrir esa diferencia.

Durante las negociaciones, los gremios redujeron su demanda inicial de 6,3 %, mientras que Hacienda mantuvo su oferta salarial, pero accedió a distribuir el incremento en dos etapas, en lugar de las tres planteadas originalmente.

El acuerdo no fue unánime. La Fedeprus, la Fenats Nacional y la Fenafuch optaron por no suscribir el protocolo.

Hacienda revisará desvinculaciones de funcionarios a contrata

Otro de los puntos centrales de la negociación fue la circular emitida por el Ministerio de Hacienda, encabezado por Jorge Quiroz, que establece instrucciones para la no renovación de funcionarios a contrata.

El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez, informó que el Ejecutivo se comprometió a emitir una nueva circular que establezca criterios objetivos para las desvinculaciones.

Además, se conformará una mesa de trabajo integrada por la Dirección de Presupuestos (Dipres), la Subsecretaría de Hacienda y el Servicio Civil, que revisará individualmente las no renovaciones ya notificadas, con la posibilidad de revertir esas decisiones.